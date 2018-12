El Diputado del Común actuará de oficio con el consultorio médico “tercermundista” de Las Galletas

El diputado del Común, Rafael Yanes, abrirá una investigación de oficio sobre la situación del consultorio médico de Las Galletas, denunciada esta semana por varios vecinos en DIARIO DE AVISOS. Según pudo saber este periódico, la institución que representa la figura del Defensor del Pueblo en las Islas recabará la opinión de usuarios, Consejería de Sanidad y Ayuntamiento de Arona después de que pacientes y familiares mostraran su hartazgo en estas páginas por unas instalaciones y servicios que no dudan en calificar de “tercermundistas”.

Suciedad, un lavabo diminuto sin distinción de sexos al que que entra gente de la calle, biombos rotos para separar los pacientes mientras son atendidos, robos y la falta de aire acondicionado son algunas de las quejas expresadas por los usuarios de un consultorio al que muchos de ellos definen como “un salón con una puerta”. Cansados de esta situación, exigen un centro médico “de verdad”, a la altura de un núcleo urbano con una población de 8.000 personas.

Numerosos vecinos han mostrado en las últimas horas su malestar con la Consejería de Sanidad en las redes sociales. Ejemplos no faltan para comprobar que el funcionamiento de estas dependencias deja mucho que desear. Mónica denuncia que fue con su hijo de dos años con una brecha en la frente y la enviaron a El Fraile. “El niño no paraba de sangrar, y para mí eso es omisión de socorro”, asegura. Fefa califica las instalaciones de “precarias e insoportables”, unas condiciones que “nos hacen salir a la calle y esperar allí a ser llamados”. Andrea relata que presenció cómo una paciente en silla de ruedas tuvo que ser atendida en la calle al no haber una rampa. “Presenté una reclamación, pero no se en qué quedó”. Jacqueline asegura que ha visto “mejores y más modernos consultorios médicos en países del tercer mundo”.

La Asociación de Vecinos de Las Galletas subraya la sobrecarga de trabajo de los profesionales (dos médicos por la mañana y dos por la tarde, junto a otros tantos enfermeros, excepto los martes, que se reduce la plantilla a la mitad) y reclama un facultativo para menores. “No hay un pediatra que atienda a un niño y a partir de las siete de la tarde cierran; si te pasa algo, tienes que ir a Los Cristianos”, indicó su presidenta, Janet Alayón, que no descarta una movilización vecinal “para que hagan un centro médico como dios manda”.

más de 10 años

El Ayuntamiento de Arona volvió a exigir ayer al Gobierno de Canarias que “asuma de una vez por todas sus competencias y compromisos en materia de sanidad con los vecinos del municipio”. El concejal de Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras, José Luis Gómez, recordó que hace más de una década que la Administración regional prometió construir un centro de salud en Las Galletas, “que hoy cuenta con un consultorio cuyo alquiler paga el propio Ayuntamiento, a pesar de que los técnicos municipales entienden que, al ser una competencia exclusiva del Ejecutivo, es este el que debe pagar las instalaciones, pero nuestro único objetivo es que los vecinos no se queden sin un servicio básico”.