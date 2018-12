El emotivo spot de Los Realejos que te hará pensar sobre dónde dejas tu coche

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, la concejala de Discapacidad, Sandra Pérez, y el presidente de la Asocaciación Realejera de Personas con Discapacidad Milenio, Adolfo Caviá, presentaron este lunes 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad la campaña municipal ‘Te falta respeto si aparcas aquí’, en la que se insiste en el mensaje ‘No ocupes mi sitio, ponte en mi lugar’ en alusión a la ocupación indebida de sus estacionamientos reservados.

“Muchas veces se encuentran problemas a la hora de estacionar ellos, si son los que conducen, o sus familiares, si ellos están impedidos también para conducir, y es que aún teniendo sus plazas reservadas en lugares céntricos, zonas cercanas a edificios de servicios, junto a sus viviendas al acreditar debidamente su grado de discapacidad, etcétera, no tienen opción de aparcar porque ya hay otro vehículo ocupando su sitio”, agrega la concejala de Discapacidad.

“A través de un spot televisivo y publicidad urbana en farolas cercanas a estacionamientos reservados para personas con discapacidad, tratamos de concienciar visualmente contra conductas incívicas de determinados usuarios de la vía pública que sin ningún problema de movilidad funcional aparcan sus vehículos en estos estacionamientos correctamente señalizados y delimitados”, explica Sandra Pérez.

Según Manuel Domínguez, “utilizando el potente recurso testimonial de un formato audiovisual con los propios afectados dirigiéndose directamente a cámara, en este caso Adolfo y Arancha, dos asociados de Milenio, queremos hacer de altavoz de las personas con discapacidad y apelar a las conciencias del resto de vecinos y usuarios de la vía pública para que entiendan que actuar así es faltar al respeto a personas que realmente sí necesitan estacionar en esos lugares reservados”.

En este sentido, el propio presidente de Milenio, con sus evidentes dificultades para desplazarse, lo refleja así en su locución dirigida a alguien que no cumple esta norma de conducta, “por no dar dos vueltas más, me obligas a mí a caminar 200 metros más”. El mensaje es recalcado por Arancha, “te falta respeto si aparcas aquí”.

Sentencia el alcalde de Los Realejos que “muchas veces se habla de barreras arquitectónicas o falta de accesibilidad, pero actuar así es poner barreras también a vecinos con estas diversidades físicas o funcionales; el decoro, el respeto, la correcta convivencia vecinal, la igualdad de oportunidades y la no discriminación son una tarea común”.