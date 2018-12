El locutor y presentador Michael Robinson anuncia que sufre cáncer con metástasis

El locutor y presentador Michael Robinson ha anunciado que padece cáncer, un melanoma avanzado con metástasis. “Mi amigo, vuestro amigo Michael Robinson tiene cáncer. Ya está, ya lo he soltado. A partir de ahora que hable él que es quién me ha dado permiso para decirlo”, ha afirmado Carles Francino en el programa ‘La Ventana’ de la Cadena SER.

A continuación, Michael Robinson ha relatado que el pasado 30 de octubre notó que tenía un bulto en una axila y luego le dieron “unas noticias tremendas”. “Michael, tienes cáncer, uno malo, que no tiene cura. Después no me acuerdo haber escuchado muy bien porque yo pensaba que era una pesadilla, que no era de verdad”, ha explicado.

Robinson ha confesado que el melanoma “había viajado y se manifestó en la axila”. “Durante un par de días yo no sabía que día era, pensaba que era un mal sueño y además, seguramente, un error”, ha relatado el locutor, para después añadir que se encontraba “como una flor”.

El presentador ha señalado que “un buen día, tomando una cerveza”, se dio cuenta de que la “ciencia había hablado” y “dictado una serie de circunstancias”, pero él tenía la “potestad de decidir” cómo vivir. “Preferiría no tener que librar esta batalla pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar”, ha subrayado.