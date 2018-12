Tagua afirma que las bocas de agua funcionaban el día del incendio de una nave del Polígono de Güímar

La empresa Tagua, concesionaria del agua en el Polígono Industrial Valle de Güímar, afirma que los hidrantes (bocas de agua) funcionaban correctamente durante el incendio ocurrido el lunes en la nave de Motor Valle, como la que estaba más cerca, en la número 12.

Insiste la empresa, en que otras bocas de agua de la zona permitieron la alimentación de doce motobombas y tres camiones nodriza durante tres horas, en contra de lo manifestado por el jefe de los Bomberos Voluntarios de Güímar.

“El mantenimiento se ha llevado acabo adecuadamente en toda la red de distribución de agua del Polígono y se transcribe entrecomillada una declaración en DIARIO DE AVISOS de la secretaria municipal, que no se ajusta a la realidad, aumentando la sombra de duda sobre la empresa Tagua”, afirma su consejero delegado, refiriéndose en concreto a la frase: “No sé si los hidrantes funcionaron bien o no, pero lo único cierto es que si funcionaron mal durante el incendio del lunes en el Polígono no es una responsabilidad del Ayuntamiento, sino de la empresa Tagua, concesionaria del servicio”, recogida en nuestra edición del jueves.

La secretaria municipal de Güímar, Marisa Santos, sin embargo, en ningún caso, como por error se publicó en el titular de la información de DIARIO DE AVISOS, insinuó o afirmó que la responsabilidad del incendio recayera en la empresa Tagua, solo trataba de delimitar que la responsabilidad de los hidrantes no era una competencia municipal en el Polígono.

También aclara Tagua, en este caso sobre una observación hecha por la secretaria municipal, respecto al pozo de Chiguengue que “se hacen unas valoraciones y estimaciones económicas que no son ciertas y que perjudican la imagen de la empresa”.