Virginia Bacallado: “Solo espero que haya un cambio en mayo de 2019, Tacoronte no puede seguir esperando”

Hace dos meses Virginia Bacallado se despidió del Ayuntamiento tras dos años de mandato con un duro ataque al alcalde, Álvaro Dávila. “Me voy porque mis prioridades no son las mismas que las del alcalde”, dijo ante la sorpresa de muchos en un pleno abarrotado de vecinos y trabajadores del Ayuntamiento que acudieron para apoyarla. En ese momento prefirió no profundizar más en lo sucedido y en sus discrepancias con el regidor nacionalista, y se tomó un descanso para volver a su trabajo: dar clases de Filosofía. Pero dos meses después, esta profesora de 37 años, que se perfilaba como la próxima candidata de Coalición Canaria (CC) a la Alcaldía de Tacoronte, se ha decidido a hacerlo. Sin tapujos, habla de todo eso y confirma que dos semanas atrás también renunció a las filas nacionalistas.

-¿Alguna vez pensó que iba a atrever a decir todo lo que dijo en el pleno de su despedida?

“No, porque la verdad es que me esperaba otra cosa. Me esperaba terminar el mandato y que el proyecto en el que yo creía se haría realidad. Pero la realidad es que desgraciadamente no existe proyecto en Tacoronte”.

-¿Cuándo empezaron las discrepancias con el alcalde?

“A partir de marzo, cuando me retiró las competencias, no me lo esperaba. Sobre todo, porque lo lógico hubiese sido que tuviera una reunión previa conmigo y no que yo me enterase por la prensa que las áreas de Cultura, Educación, Turismo y Juventud ya no estaban bajo mi responsabilidad y que me quedaba con Servicios Sociales y Hacienda. A partir de ahí, todo fue hacia atrás”.

-¿Nunca habló con él para pedirle explicaciones?

“No, y tampoco me las dio”.

-Pero si actuó así es porque las diferencias entre ustedes venían desde antes…

“Sí, y eran por la forma de hacer política y de gestionar en Tacoronte. Yo, por ejemplo, creo en una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) consensuada que no existe hoy en día, y en tener una buena relación con el personal, que es quien saca el trabajo adelante y a quien le tenemos que dar gracias”.

-¿Usted entendió el cambio de competencias como una represalia?

“Por supuesto, y sobre todo, porque siempre he ido de frente cuando he tenido algún problema y lo he tratado en los lugares que corresponde, es decir, en los órganos del partido y en las reuniones del grupo de gobierno. Si algo estaba mal, lo decía, y si algo estaba bien, lo apoyaba, pero a Álvaro no le gustan que le lleven la contraria”.

-¿Confiaba en tener un mayor apoyo de los órganos del partido dado que además tenia un cargo en la Ejecutiva Insular?

“Sí. Tuvimos una reunión, yo puse mis argumentos y ellos los suyos, y acaté lo que me dijeron. Ahí supe que tenía que dar un paso a un lado y que ya no pintaba nada en el proyecto”.

-¿La incitaron a renunciar?

“No a renunciar, pero sí a apoyar al alcalde”.

-¿Esperaba que Olga Sánchez y Nira Rodríguez, las dos compañeras que siempre la apoyaron la secundaran y también renunciaran al Consistorio?

“La verdad es que siempre he tenido su apoyo y tengo muy buena relación con ambas, que también han vivido situaciones problemáticas. Pero deben ser ellas quienes lo digan. Yo soy de equipo y entiendo también la política en equipo. Por eso cuando la gente dice que en política no se viene a hacer amigos no coincido con esa visión, yo he conocido muy buena gente en política, compañeros del partido y del grupo de gobierno”.

-¿Cuándo dejó el partido?

“Hace dos semanas, y junto conmigo, 13 personas más que se suman a otras cinco que lo hicieron entre los meses de marzo y septiembre”.

-¿Desde cuándo milita en Coalición Canaria?

“Desde hace siete años. Empecé con Álvaro Dávila cuando me presenté a las elecciones en 2011”.

-El alcalde dijo que gracias a él había llegado a algo en política, ¿está de acuerdo?

“A quienes les tengo que agradecer es a los ciudadanos de Tacoronte, que con su voto decidieran que fuéramos una de las fuerzas más votadas y por lo tanto, me debo a ellos. Creo que cuando vas en una lista cuentan contigo porque tienes una serie de características que pueden llevar al partido a ganar”.

-¿Aprendió algo de Álvaro Dávila en estos siete años?

“Sí, he aprendido cosas buenas y malas. Le agradezco estos siete años porque gracias a eso puedo tener una visión global y tomar mis propias decisiones. Me quedo con lo positivo, la constancia, el esfuerzo y el trabajo, aunque esto también lo aprendí de mi familia, que me enseñó que estos valores son muy importantes para llegar a algo en la vida”.

-¿Por qué no renunció antes?

“Porque creía que desde dentro podía cambiar las cosas, pero en marzo me dí cuenta que no. Siempre he sido luchadora desde dentro, porque es muy fácil hablar desde fuera. A veces es necesario enfangarse, subirse los pantalones, y coger el toro por los cuernos. Y por el compromiso que tenía con los ciudadanos”.

-¿Pero en el primer mandato las cosas eran más tranquilas?

“Sí, y dentro de todo, se podía trabajar. Es verdad que hubo un par de conflictos con los compañeros del grupo Socialista (PSOE) como consecuencia de la moción de censura”.

-Después de su renuncia el alcalde dijo que había logrado desbloquear más de 140 ayudas sociales. ¿Dejó muchas cosas sin resolver en el área?

“Es un área complicada, porque estamos hablando de personas, no de máquinas y porque es un derecho tener una ayuda, aunque algunos crean hoy en día que no es así. En primer lugar, esta área carece de personal, hay plazas que no se han cubierto y que debería hacerse, y eso hace que los trabajadores tengan más responsabilidad que las que deberían. Y aunque depende también de otras áreas, el alcalde ha tenido conocimiento en todo momento porque es el responsable último. Siempre ha habido reuniones. Lo que pasa es que no se pudieron realizar en tiempo y forma y él sabe porqué. Ahí lo dejo”.

-¿Se sintió cómoda cuando la cambió a esta área?

“Sí, mucho, sobre todo por el personal, en su mayoría,mujeres. Es un área bonita y compleja también, en la que siempre he tenido el apoyo de las compañeras, que son unas grandes luchadoras”.

-¿Pudo hacer algo cuando estuvo al frente de Hacienda?

“Fueron pocos meses, pero sí ves ciertas cosas. Lo dejo también ahí. En general, todo el personal municipal es magnífico”.

-¿Considera justas las reivindicaciones del personal laboral?

“Sí, y las apoyo totalmente. Estoy con los trabajadores porque muchos de ellos han sido perseguidos”.

-La oposición también elogió su talante negociador, sobre todo a la hora de consensuar los presupuestos. ¿Cuál es su relación con los diferentes grupos?

“Siempre he tenido una excelente relación con todos los compañeros de la oposición, porque independientemente de que tengamos puntos de vista diferentes, que tampoco eran muchos, siempre ha sido con un talante conciliador, tanto ellos conmigo como yo con ellos. Si una idea de la oposición era positiva para el pueblo de Tacoronte, yo siempre la veía positiva también. Porque la prioridad es el municipio, no lo que crea cualquier político. De hecho, tengo relación con muchos de ellos porque nos conocemos desde siempre”.

-¿Salió del Ayuntamiento con la intención de volver o no quiere hacerlo nunca más?

“Nunca se puede decir ‘de esta agua no he de beber’. Es verdad que ahora estoy bien, tranquila, y como dije en el último pleno, me he oxigenado y veo las cosas de otra forma, porque al estar dentro te nublas y no puedes ver desde otra perspectiva. Miro el futuro con ilusión, proyección y no me cierro a nada”.

– ¿En ese futuro está la posibilidad de retomar la política municipal activa?

“Siempre he estado de alguna forma en política, porque he participado en movimientos sociales, aunque algunos digan que antes de entrar al Ayuntamiento no me conocía nadie. Ahora mismo estoy dando clases. No obstante, ilusión sí tengo, sobre todo porque me ha sorprendido el apoyo de los vecinos”.

-¿Qué hay de cierto en que formará parte de la lista de Nueva Canarias (NC) en las elecciones?

“Se han dicho muchísimas cosas en estos últimos dos meses, pero en estos momentos no tengo nada concreto. Rumores siempre hay, y más en un pueblo. Si la gente habla, por algo será. Y si un partido se fija en mi persona, por algo también será, con mis defectos incluso, que tengo muchos”.

-Pero no es ilógico lo de NC teniendo en cuenta que es la formación que más se acerca a CC y que hay muchos exediles nacionalistas. ¿Entraría a formar parte de un partido o de ir en una lista lo haría como independiente?

“Ahora mismo no me planteo nada, pero si hay algo que me caracteriza es que siempre estoy dispuesta a escuchar”.

-Recientemente se ha creado la plataforma ciudadana ‘Tacoronte Participa’, ¿usted es miembro de ella?

“Sí, soy una más porque son amigos, vecinos, y lo que están planteando son las cosas que había antes y que ya no están, como ser un municipio pionero en la ruta del vino; tener planificación familiar, aunque no sea con ese nombre porque la ley ha cambiado; que el comercio vuelva a estar activo; o la unión de los barrios. Todas las reivindicaciones de los ciudadanos que sean democráticas y respetuosas van a tener mi apoyo siempre”.

-¿Se atreve a vaticinar los resultados electorales de 2019?

“No, y más viendo los resultados en Andalucía, las cosas pueden cambiar de un día para el otro. Solo espero que haya también un cambio en el municipio. Son los vecinos quienes ven la realidad y por eso confío que en mayo del próximo año tomen la mejor decisión. El comercio, el sector primario, los servicios sociales, los vecinos, no pueden seguir esperando. Tacoronte no tiene tiempo, tiene que volver a ser el referente que fue, porque además tenemos gente preparada para llevarlo a cabo y que quiere a su pueblo”.