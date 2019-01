“Canarias no debe vivir solo del dato turístico, hay que exportar el conocimiento del sector”

Es uno de los grandes especialistas nacionales en estrategia y desarrollo de la industria turística. Profesor de Organización de Empresas y Economía Digital de la Universidad de La Laguna, preside desde hace cuatro años la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo. Eduardo Parra no se cansa de repetir que la formación turística ha sido la gran olvidada y advierte de las consecuencias de la “desconexión” entre las administraciones públicas y los agentes del sector.

-Mantiene desde hace años un discurso crítico respecto a las lagunas formativas y tecnológicas de la principal industria de Canarias. ¿En qué situación estamos ahora?

“No podemos seguir hablando de datos turísticos sin tener una formación en esta materia. Hemos crecido al albor de la conectividad, pero no al de la preparación. Si no crecemos en paralelo a la formación, nos vamos a encontrar en un punto donde vendrán turistas, pero no dispondremos de la gente necesario para atenderlos. Vamos a tener que gastar dinero para contratar gente para la industria turística, teniendo la posibilidad de haberla formado aquí en Canarias. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo conjunto las universidades, la Formación Profesional, Secundaria, Primaria, Infantil… El Gobierno de Canarias debe liderar un esfuerzo colectivo y recoger en sus catálogos formativos elementos del turismo”.

-En 2017 se alcanzó una cifra récord de visitantes a las Islas, con casi 16 millones, aunque el año pasado, a la espera de las estadísticas oficiales, se redujeron las llegadas. ¿Cómo enjuicia la política turística impulsada desde Canarias en los últimos años?

“A nivel de promoción y de competitividad se ha hecho un esfuerzo, pero hay elementos que se han olvidado. Insisto, la formación ha sido la gran damnificada, y lo vengo diciendo desde hace cuatro o cinco años. El sector tiene unas necesidades cada vez mayores a nivel formativo que no somos capaces de cumplir. Ahí tenemos un problema”.

-Además de la formación, ¿en qué otros aspectos detecta que el Archipiélago está en una posición de desventaja respecto a otros destinos?

“Fundamentalmente, todo el proceso de transformación digital, es decir, esa gran ola tecnológica que llega y que yo defino como la convergencia tecnológica, que es saber entender todo lo que se nos viene encima, el conocimiento, las TIC, la biotecnología, la nanotecnología, la inteligencia artificial… Ahí es donde no estamos dando los pasos rápidos para podernos adaptar”.

-La industria turística avanza a velocidad de vértigo. ¿Se puede adivinar cómo será el prototipo de turista dentro de 10 años?

“El turista se moverá en gran medida por el concepto de low cost, de ahí los modelos de negocio que están apareciendo. Cada vez es más frecuente que el cliente llegue a una plataforma, se conecte y busque, con lo cual los municipios turísticos de Canarias tienen que estar ahí. Si somos capaces de entenderlo, le daremos un producto. Es decir, vamos hacia la personalización, al binomio un turista-un destino, y en ese sentido la clave será emocionar disponiendo de mucha información. Si tenemos gente preparada y formada en análisis de datos constantes, seremos capaces de adelantarnos a ese turista que requiere unas necesidades”.

-O sea, que se debe apostar por la singularización del destino turístico…

“Si nosotros somos capaces de darle a un turista un destino, seremos competitivos. Si, en cambio, somos un destino que seguimos haciendo más de lo mismo, nos iremos quedando fuera. Todos estos procesos de transformación, de análisis, de big data, de contar con laboratorios de seguimiento para ver qué está pasando en las redes son fundamentales”.

-Hace unos meses advirtió en este mismo periódico sobre las consecuencias de la “desconexión” entre las administraciones y los agentes que intervienen en la industria turística.

“Ese es el concepto de gobernanza. En los municipios no se entiende al turismo como un elemento transversal. Es algo que nos ha creado cierta confusión y distorsión, y nos ha sorprendido en Adeje, Arona, Puerto de la Cruz, Santa Cruz, Vilaflor y en la isla de El Hierro. Hay que hacer un esfuerzo de gobernanza interna para que todas las áreas se apropien del turismo y convertirlo en una actividad transversal. Por ejemplo, en un municipio como Arona, la movilidad, la seguridad, la limpieza… todo tiene que ver con el turismo”.

-Precisamente, su último trabajo ha sido la coordinación del Plan Estratégico de Competitividad Turística de Arona, presentado hace unos días, en el que subraya la importancia de llegar al corazón del turista a través de las emociones.

“Conceptos como el de las emociones, las singularidades, la remotivación de destinos que ya lo son los venimos discutiendo todo el equipo. Yo destacaría la metodología propia utilizada para este plan. Son herramientas que desarrollamos desde hace ocho años y que permiten, con rigurosidad científica, poder disponer de un elemento diferencial. Otros planes estratégicos no cuentan con un elemento de análisis digital, que facilita la obtención de mucha información. Es un documento distinto”.

-¿Cómo interpreta la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la anulación de la directiva del Gobierno de Canarias que prohibía el alquiler vacacional en zonas turísticas?

“Después de haber realizado tres informes de alquiler vacacional en Santa Cruz, Puerto de la Cruz y Adeje era previsible esta sentencia. Hay municipios donde esta modalidad no es un problema, como es el caso del Puerto de la Cruz, donde no hay necesidad de regulación. En cambio, en lugares como Santa Cruz, Adeje y Arona sí lo es y hay que regularlo. Lo que se debe hacer es un esfuerzo para ver cómo podrían convivir ambos modelos. Lo que ha pasado se veía venir”.

-Actualmente está trabajando en un proyecto en Fuerteventura para impulsar la formación en materia turística en la isla. ¿Qué nos puede adelantar?

“Estamos inmersos en la creación del Centro de Innovación, Tecnología y Formación Turística de Fuerteventura, destinado a políticas activas muy eficientes y que tendrán reflejo de la isla hacia fuera. Se desarrollarán metodologías para realizar un plan, para formación, para eficiencia energética, sostenibilidad y un largo etcétera. Estamos en un punto en el que Canarias no debe vivir solamente del dato turístico y de las llegadas, sino de la internacionalización, de la exportación del conocimiento y del know how que ha venido desarrollando la industria. Hay un campo de crecimiento enorme en toda Latinoamérica y en África, zonas del planeta desde donde podrían venir a formarse a estas islas. Canarias puede ser la Suiza de la formación turística del Sur”.