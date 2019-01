El Cabildo abre la TF-42, tras dos días cerrada por un derrumbe

El Cabildo de Tenerife abrió ayer por la noche la carretera TF-42, en el tramo que une el municipio de Icod de los Vinos con el de Garachico, y que por razones de seguridad quedó cortada al tráfico el lunes tras los graves desprendimientos ocurridos.

No obstante, se desconoce aún cuál ha sido el origen del derrumbe, declaró ayer el presidente insular, Carlos Alonso, quien añadió que “hay algunas conducciones de agua que atraviesan el talud en esa zona que pudieron haber estado en el origen”, pero no se puede confirmar que hayan sido las causantes del mismo. Asimismo, hizo hincapié en que la vía se iba a abrir al tráfico “cuando estuvieran garantizadas todas las condiciones de seguridad para los usuarios”. Un objetivo que se cumplió ayer a última hora de la noche.

Desde la mañana temprano se continuaron las labores de limpieza iniciadas el martes por las cuadrillas del área insular de Carreteras y Paisaje, al tiempo que el personal de una empresa especializada en trabajos verticales comenzó a sanear la zona para evitar nuevos desprendimientos y a estabilizar el talud.

“Se trata de una tarea compleja, porque los operarios trabajan suspendidos del talud, desde donde retiran las piedras que han quedado sueltas o en riesgo de desprenderse, para posteriormente demolerlas”, explicó el director insular de Movilidad, Miguel Becerra.

Una vez que concluyan estas actuaciones, la citada empresa, en coordinación con los técnicos del área, analizarán las medidas que se llevarán a cabo para mejorar la estabilidad del talud.

Becerra visitó a primera hora de ayer la zona afectada. “Desde el Cabildo somos conscientes de que se trata de un vía muy demandada por los ciudadanos que residen, sobre todo, en la Isla Baja. Por ello trabajamos con la mayor celeridad posible para que pueda estar operativa en el menor tiempo, siempre garantizando las condiciones de seguridad de las personas que circulan por ella y de los trabajadores responsables de la obra”, manifestó.

Durante el tiempo que permanece cerrada al tráfico la vía, el Cabildo ha habilitado desvíos alternativos que se encuentran señalizados en la propia vía. Así, los usuarios pueden utilizar la vía del cierre del anillo, en dirección a El Tanque, y la carretera de Las Cruces (TF-421).

El alcalde de Icod de los Vinos, José Ramón León, que también estuvo todos estos días en el tramo afectado, señaló que “hemos tenido muchísima suerte de que no haya pasado nada porque lo ocurrido fue muy serio y es una carretera muy concurrida. Hemos estado en la parte baja, donde se encuentran algunas fincas, y hay unos bloques de piedra enormes que han llegado hasta las plataneras y han roto las pistas que hay allí mismo”.

El alcalde de Garachico, José Heriberto González, confirma que “fue un desprendimiento considerable, ya que rompió parte del carril bici que va desde el barrio de El Guincho hasta Icod de los Vinos, la baranda de ese camino, y una huerta”.

Concierto de Navidad

Pero si algo rescata el regidor local es que no afectó a la asistencia del Concierto de Año Nuevo en el municipio pese a que se esperaba menos público que otros años por lo ocurrido. “La carretera de desvío no es nada sencilla, tiene muchas curvas, y se tarda unos 20 minutos. Fue una prueba involuntaria de que el evento está consolidado después de cinco años”, recalcó.

Túneles artificiales en varios tramos

El alcalde de Icod de los Vinos, José Ramón León, apostó por construir túneles artificiales en varios tramos de la TF-42, como los de El Guincho, para prever posibles desprendimientos, dado que hay muchas zonas donde la ladera “se ve bastante erosionada”.

“Quizás no sea una medida inmediata, pero en cualquier momento se puede volver a producir un derrumbe similar al del lunes”, manifestó el mandatario. Respecto a colocar una red de contención, consideró que “es una solución aunque no es la definitiva, porque si se cae una mole basáltica como las que se ven, no hay red que aguante”.

El alcalde de Garachico, Heriberto González, ha pedido que se realice un estudio técnico de toda la zona ya que detectaron que hay grietas en algunos lugares que pueden ser peligrosas cuando llueve. “Lo que procede ahora es que los técnicos evalúen las medidas porque puede ser un problema de muchos años de las rocas que colapsan sin avisar”.