Juan José Armas, elegido por unanimidad candidato de CC en Arico

Juan José Armas Marrero fue elegido anoche, por unanimidad, candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Arico en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Finalmente no hubo sorpresas y se impuso la candidatura que venía avalada desde el comité insular y por Eladio y Abel Morales, pese a que la actual alcaldesa, Elena Fumero, se resistió hasta que al final se convenció de que no tenía los apoyos suficientes y aceptó la candidatura de su primer teniente de alcalde, que procede del CCN, partido que ya no cuenta con organigrama insular, por lo que desde este mandato está integrado en Coalición Canaria, aunque en otros municipios, como San Miguel de Abona, el trasvase será al Partido Popular.

Juan José Armas lideró el grupo mayoritario dentro del pacto de gobierno actual de Arico, con tres concejales, mientras que el Partido Popular tiene dos y CC solo mantenía el de la alcaldesa, tras el pase al grupo mixto de Ramón Desidirio Martín, lo que dejó en minoría al grupo de gobierno ante los cinco concejales del PSOE que lidera la senadora Olivia Delgado y el edil de Sí se puede (ahora, Primero Arico), Sebastián Martín. Esa minoría ha hecho casi imposible la gobernabilidad en el municipio, pese a que Elena Fumero insiste en que “se han cumplido buena parte de los objetivos marcados para el mandato 2015-2019), y ha terminado por convencer a Coalición Canaria que lo mejor era cambiar de candidato en las próximas elecciones municipales.