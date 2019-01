Lemes critica a IU por desatender el desarrollo económico de Arafo

José Juan Lemes, alcalde de Arafo, califica de irresponsabilidad el comportamiento del concejal de Izquierda Unida (IU), Francis Hernández, en el transcurso del último pleno, celebrado la semana pasada, al ausentarse en los puntos del orden del día en los que se votaba el estudio de detalles para dos nuevas superficies comerciales de alimentación (Mercadona e Hiperdino) “en la parte baja de nuestro municipio (Polígono Valle de Güímar), condición indispensable para que dichas empresas puedan continuar con la tramitación de la licencia”, señaló.

El alcalde destaca que “los argumentos ofrecidos por dicho edil son injustificables, porque él ha sido el único responsable de que no haya contado con la información de los expedientes del Pleno, al haber renunciado en su momento a la tablet municipal, dispositivo a través del cual se accede a los expedientes para la sesión”. Sin embargo, esto lo desmiente Francis Hernández, replicando que “yo puedo entrar en la plataforma sin necesidad de tablet, y si me ausenté es porque no quiero tratar asuntos del Polígono, porque está en proceso judicial”. De igual modo, recuerda que “no pueden presumir de expedientes, cuando el 70% de las empresas del Polígono no han contando con licencia, y este nuevo expediente me crea ciertas dudas, por lo que necesito conocer bien la propuesta y no votar de manera apresurada, como se suele hacer en Arafo”.

Lemes, por su parte, recuerda que la administración electrónica es una obligación impuesta por el Estado y lamenta que la oposición se negara a recoger las tablets, al tiempo que critica que algunos de estos ediles “están haciendo dejación de funciones, como es también el caso de Tamara del Pino, del PP, que no acudió al pleno y no presentó ninguna justificación”. “Lo de Hernández -agrega el alcalde- es todavía más grave y su desarraigo por el Ayuntamiento de Arafo se pone en evidencia desde hace tiempo. De hecho, no asiste a comisiones informativas desde junio y son precisamente en estos órganos municipales donde se profundizan los expedientes y mociones que luego se llevan al Pleno”.

“Cuando un vecino o vecina o un emprendedor pregunte a Hernández por qué se opone a la instalación de empresas y, consiguientemente, a la generación de empleo, también se ausentará de dicha conversación y no responderá”, señala Lemes, quien recomienda al edil de IU que “deje de vivir en la crispación en la que se encuentra instalado”.