Los monstruos clásicos de la Universal, protagonistas de un nuevo ciclo del Aula de Cine de la ULL

El Aula de Cine de la Universidad de La Laguna (ULL) ofrece este mes de enero un ciclo dedicado a cuatro de los grandes títulos de los estudios Universal, protagonizados por los monstruos del cine clásico de terror: ‘La mujer y el monstruo’ (‘Creature from the Black Lagoon’, 1954), ‘El doctor Frankenstein’ (‘Frankenstein’, 1931), ‘La momia’ (‘The mummy’, 1932) y ‘La novia de Frankenstein’ (‘Bride of Frankenstein’, 1935). El programa tendrá lugar en la sede del Aula de Cine universitaria, ubicada en Multicines Tenerife (Centro Comercial Alcampo, La Laguna). Todas las sesiones, cuya entrada será de carácter gratuito hasta completar aforo, serán en versión original con subtítulos en español, darán comienzo a las 20.00 horas y contarán con un coloquio posterior a cargo de expertos en el género y abierto al público.

El ciclo da comienzo este miércoles, día 9 de enero, con la proyección de ‘La mujer y el monstruo’, dirigida por Jack Arnold y protagonizada por Julie Adams, Richard Carlson, Antonio Moreno y Richard Denning. Este clásico narra la historia de un grupo de científicos que viaja al Amazonas tras la aparición del fósil de una mano palmeada que podría pertenecer a “un eslabón perdido de la familia de los anfibios”. Han citado este título como influencia sustancial en su filmografía grandes cineastas como Steven Spielberg o Guillermo del Toro, quien reconoce en la criatura de la laguna negra y su relación con la protagonista la inspiración para ‘La forma del agua’, Oscar a la Mejor Película 2018.

El miércoles 16 de enero el Aula de Cine proyectará la película ‘El doctor Frankenstein’. Dirigida por James Whale, está basada en la obra de teatro de Peggy Webling que a su vez adaptaba la famosa novela ‘Frankenstein o el moderno Prometeo’ de Mary Shelley. Protagonizada por Colin Clive como el ambicioso doctor Henry Frankenstein y Boris Karloff en el papel que le catapultó a la fama, contó con el reconocido artista del maquillaje Jack Pierce, quien realizó la icónica caracterización del monstruo. James Whale dirigió también para Universal Pictures la secuela ‘La novia de Frankenstein’, que cerrará el ciclo el miércoles 30 de enero. En este título, repitieron Colin Clive y Boris Karloff en los papeles principales y se sumó Elsa Lanchester, quien encarna a Mary Shelley y a la novia del monstruo, así como Ernest Thesiger en el papel del doctor Pretorious. Ganadora de un Premio Oscar en la categoría técnica de Mejor Sonido, forma parte del Registro Nacional de Cine de Estados Unidos, filmoteca que pretende conservar películas “cultural, histórica o estéticamente significativas”.

Para el miércoles 23 de enero el Aula de Cine de la ULL ha previsto la proyección de ‘La momia’ de Karl Freund, también protagonizada por Boris Karloff, quien requirió más de 8 horas de maquillaje diario -nuevamente a cargo de Jack Pierce- para convertirse en Imhotep, un sacerdote del Antiguo Egipto que vuelve a la vida cuando un arqueólogo descubre sus restos y lee en voz alta un conjuro para resucitarlo.

El ciclo ‘Monstruos de la Universal’ está organizado por el Aula de Cine de la ULL, la Asociación Cultural Charlas de Cine y Multicines Tenerife y cuenta con la colaboración de la publicación especializada TumbaAbierta.com, el Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera, la Fundación Cine+Cómics, Ksa Mario, Juan Antonio Ribas. Subtítulos y Ediciones Digitales y el programa Días de Radio, Noches de Cine.