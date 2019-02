Las quejas vecinales promueven controles por exceso de velocidad en El Sauzal

Han sido muchos los vecinos que le trasladaron al alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, su temor por el exceso de velocidad en determinadas calles del municipio y le solicitaron que tomara “cartas en el asunto” para evitar posibles accidentes.

Debido a ello, y fruto del acuerdo de colaboración con la Dirección General de Tráfico, el mandatario decidió que se realizarán diferentes controles preventivos de alcoholemia y de velocidad en diferentes puntos de las vías de competencia municipal.

Así, el citado departamento ha prestado a la Policía Local un vehículo dotado de detectores móviles de última generación que permiten identificar los excesos y por ende, prevenir conductas de riesgo y posibles accidentes, tal y como se realiza en otros municipios, asegura a este periódico Mariano Pérez.

El regidor local ha informado a través de un bando municipal de esta medida, que comenzó a aplicarse el lunes y se mantendrá hasta el lunes o martes de la próxima semana.

Los puntos más conflictivos en cuanto a quejas recibidas son la calle Salto del Gato, entre la Carretera general y el casco, Cancelillas, y la calle la Iglesia, en el barrio de Ravelo. No obstante, se vigilarán todas las vías de titularidad municipal y a quienes se detecte que excede el límite de velocidad establecido, será sancionado.

“Es la única forma para que las personas que incumplen la norma se den cuenta que lo que están haciendo no está bien porque pueden perjudicar a terceros que no tienen culpa de nada”, sostiene el alcalde.

Concienciación

Asimismo, añade que “se trata de una primera experiencia para ver si la población se va concienciando de que hay que tener mucho cuidado para no provocar accidentes”.

La situación no es ajena al resto de municipios, “pero eso no quita que haya que tomar medidas”, insiste. Juntamente porque en El Sauzal no se ha registrado ningún accidente por este motivo en vías de titularidad municipal, “los vecinos se preocupan y alertan al grupo de gobierno por una situación que se está produciendo, principalmente por las noches”, añade Mariano Pérez. Por último, recuerda a los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad y las consecuencias sancionadoras que produce su incumplimiento.