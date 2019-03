Avistan una ballena junto al Puerto de La Estaca, en El Hierro

Sorprendidos quedaron algunos herreños que pudieron ver, muy cerca del puerto de La Estaca, la cercanía de una ballena que se había aproximado a su costa. El animó pasó “casi al lado” de la punta del muelle, dejando imágenes preciosas. Pedro Capote, la persona que pudo filmar un vídeo y sacar algunas fotos, no salía de su asombro, pues no es nada habitual ver ballenas en esta zona de la Isla. “Es lo que tiene El Hierro. Qué suerte tuve, hasta me saludó”, dijo Pedro tras disfrutar de esta insólita visita.