Güímar requiere al Cabildo para que paralice las obras en Agache

En el primer pleno municipal, tras la ruptura del pacto del Gobierno (PP-CC), los dos ediles nacionalistas y el ahora edil no adscrito, Juan Delgado, fueron los únicos que votaron en contra de la moción consensuada por los otros tres grupos municipales, sobre la inicial presentada por el PSOE y Sí se puede, para requerir al Cabildo que paralice de manera cautelar las obras que realiza en Agache en un tramo de cuatro kilómetros en la TF-28.

En un pleno larguísimo, con presencia de medio centenar de los vecinos afectados por la construcción de malecones, el punto 14 llegó después dedos horas, y tras un largo debate, con intervención incluso de tres vecinos, se procedió a un nuevo enunciado de la moción inicial, a petición de la secretaria municipal, Marisa Santos, que expuso que aprobar la presentación de un contencioso al Cabildo llevaría casi un mes, por lo que recomendó un requerimiento previo de paralización cautelar de las obras, finalmente aprobado, con la abstención de CC y Juan Delgado, natural de Agache, que trató de defender su postura con ciertas contradicciones ante el asombro de sus vecinos, entre ellos la señora que se ató al pino centenario de Agache, con calidad de protegido desde 2005, al que le han rodeado de malecones de hormigón de dos toneladas.

Gustavo Pérez, el cesado primer teniente alcalde, expuso que no votaba a favor porque “las aceras que se piden en la zona es una cuestión municipal que no se ha hecho en 20 años”, a lo que le replicó el concejal de Urbanismo, Francisco del Rosario: “Usted está mintiendo, la carretera es competencia del Cabildo y es quien permite hacer aceras o no”, algo que secundó Luisa Castro, quien recordó que desde la etapa de Vicenta Díaz (alcaldesa y directora insular de Carreteras), “Güímar quiso poner aceras pero el Cabildo siempre dijo que era una competencia suya”.

Ahora, sin embargo, el Cabildo ha dejado abierta una puerta -que se debatirá hoy en el pleno insular- para que el Ayuntamiento redacte un proyecto de acerado en la zona. Luisa Castro avanzó que el Ayuntamiento ha contratado un estudio topográfico por 16.000 euros, desmintiendo ante los vecinos que “estemos de brazos caídos”.

La moción – aplaudida por los vecinos que que dijeron que “no queremos la Luna, solo caminar seguros”- instará al Cabildo a paralizar las unidades de obra de la controversia y dar respuesta en cinco días o se presentará una demanda judicial por infracciones jurídicas de la Ley de Carreteras y Ley del Suelo, por ser una obra nueva y no de conservación, por lo que debió pedir informes al Ayuntamiento antes de ejecutarla.

Reconocimiento de crédito

La abstención de los dos concejales nacionalistas (Gustavo Pérez y Verónica Jorge) -siempre se abstuvo cuando había informes desfavorables- y del ahora concejal no adscrito, Juan Delgado, permitió que el Pleno aprobará el reconocimiento de crédito de 858.000 euros de facturas que quedaron pendiente de pago en 2018.

El reconocimiento, con informes desfavorables de los habilitados nacionales, salió adelante con los votos a favor de los siete concejales populares, votando en contra los cuatro ediles socialistas que estaban presentes entonces y los dos de Sí se puede.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez, en contra de los que dijo Airam Puerta, portavoz socialista, señaló que el Ayuntamiento de Güímar no está endeudado, porque tiene ocho millones de remanente, “pero se ha incumplido la regla de gasto que nos obliga a un plan económico financiero 2019-2020 de contención del gasto, pero no tiene nada que ver con el Plan de Ajuste de 2012”.