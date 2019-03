Hay más casos Iballa en Canarias

La insólita situación de la profesora interina Iballa Álamo Sosa, destapada ayer por DIARIO DE AVISOS, desgraciadamente, no es el único caso que sufren las mujeres del Archipiélago cuando quieren compaginar su vida laboral con el derecho a ser madre. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, tal y como adelantó ayer este periódico en exclusiva, cesó a Iballa, de 41 años y natural de Tegueste, porque, teniendo dos niños de un año, no podía estar en condiciones de trabajar como docente y la acusaron de “falsedad en documento público”, al no especificar en la declaración jurada su condición de madre.

Ante la repercusión del caso, este periódico recibió multitud de llamadas de situaciones parecidas al de la madre de N y A (iniciales de los mellizos de Iballa). De hecho, una de las más llamativas de las recogidas por el DIARIO es el de una profesora interina, que por “temor” prefirió no desvelar su identidad, a la que nombra “la Consejería de Educación todos los años, alrededor de la primera quincena de septiembre, para la misma plaza, ya que es muy específica en un centro de Formación Profesional de la Isla”. Pese a que ha sido designada en los últimos cinco cursos, en este último “tenía contrato hasta el 31 de agosto, mes en el que di a luz a mi bebé”. A la hora de notificar a la Consejería de Educación del Gobierno de Cnarias su nueva situación, “para advertir de que no me podía incorporar la primera quincena de septiembre, ya que iba a pedir mi permiso de maternidad, me contestaron, literalmente, que no me iban a nombrar este año porque no me podía incorporar, ya que iba a ser mamá”. En ese momento, “solicité que designaran a una sustituta, ya que en diciembre se cumplía mi permiso de maternidad para incorporarme a mi centro, y me dijeron que no”.

A pesar de celebrarse ayer el Día Internacional de la Mujer y ante la injusta realidad de las profesoras interinas en las Islas, el presidente del sindicato más representativo en la educación pública en Canarias, ANPE, Pedro Crespo, aseguró al DIARIO que “no es un caso nuevo de este año, ya que es algo que venimos reivindicando con firmeza”. Crespo, al ser cuestionado por la política de igualdad de la Consejería de Educación, afirmó que, “en este aspecto concreto, en lo que nos referimos a la maternidad, la política de igualdad y el intentar proteger el derecho de una interina a tomar posesión de su plaza, pese a haber dado a luz, es evidentemente injusta”.

Otra de las viejas reivindicaciones del profesorado, tal y como ratificó el máximo responsable del sindicato ANPE, es que “la maternidad no es ninguna enfermedad. Es una de las cuestiones que hemos planteado en distintos procedimientos administrativos, como es la adjudicación de destino y también las propias oposiciones, que es otro de los aspectos que no están considerados”.

Ante la proximidad del proceso selectivo, indicó Crespo, han planteado, “precisamente para la convocatoria de este año, a lo que no nos han contestado todavía si lo van a admitir o no, que si una mujer está embarazada en el momento de la oposición, también se tenga en cuenta en Educación, como ocurre en otras administraciones públicas”. Es tan numerosa la convocatoria, según Pedro Crespo, que “muchas veces estos casos pasan desapercibidos y la mujer, al final, opta por no presentarse, por lo que entendemos que esto no puede ocurrir”.

A modo de conclusión, Pedro Crespo insistió en que “si realmente está en el interés de la Administración que se tiene que favorecer el derecho a ser madre, si ese tribunal, por ejemplo, tiene que esperar unos días, se espera, como si tiene que trasladarse al centro hospitalario”. Crespo recalcó que “eso se hace en otros ámbitos y no es ninguna locura. Es decir, proteger algo que es tan importante para todos como la maternidad”.

Por otra parte, la exdirectora de Igualdad del Gobierno de Canarias Marian Franquet (PSOE) dijo ayer en declaraciones a COPE Tenerife, en relación con la noticia publicada ayer por el DIARIO, que “las medidas de conciliación que tiene la Consejería de Educación para su personal son cero”.

Franquet recordó que, cuando era la directora del Instituto Canario de Igualdad, “intentamos realizar un plan de igualdad para la comunidad autónoma”. “El plan contemplaba las medidas necesarias para que las mujeres pudieran conciliar su vida sin que sea una carga el poder tener hijos, el poder ser madres y el poder trabajar, es decir, el derecho al trabajo y el derecho a la maternidad”. “En ese plan de igualdad tendrían que venir recogidas todas estas medidas y muchas más, pero, desafortunadamente, no ha salido”, concluyó la exdirectora del Instituto Canario de Igualdad.