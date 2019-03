“Las termitas se pueden erradicar, pero se tardaría más de un año”

“Se pueden erradicar, pero nunca antes de un año; la zona afectada es muy extensa”. Son las primeras valoraciones, realizadas ayer en exclusiva a DIARIO DE AVISOS, por el profesor titular del departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba Miguel Gaju Ricart, a quien han recurrido las autoridades canarias para asesorarse sobre la plaga de temibles termitas americanas (Reticulitermes flavipes) que ya se han detectado en tres municipios de Tenerife, especialmente en Tacoronte, pero también en La Laguna (zona de Valle de Guerra) y, de forma puntual, en Los Cristianos (Arona).

Gaju Ricart, que se ha convertido en una referencia nacional sobre este tipo de plagas después de dirigir en el año 2000 el primer tratamiento urbano global contra termitas en el casco urbano de Palenciana (Córdoba), explicó ayer a este periódico que “yo solo propongo sobre lo que considero más acertado, pero son las autoridades locales las que tienen que tomar las decisiones. Me ha llamado la atención lo extensa que es la zona afectada, se tardaría más de un año en erradicar la plaga”.

Para el especialista, que hoy abandona la Isla tras una visita exprés, “lo mejor sería empezar cuanto antes sea posible, y las autoridades me dicen que están trabajando para que sea así; yo empezaría por las viviendas, para lo que se debe avisar a todos los vecinos afectados para que se pongan en contacto con sus ayuntamientos y así saber con exactitud la dimensión a la que nos enfrentamos”, sostuvo.

Prioridades

“Cuando se termine la intervención en las viviendas quedarán las zonas que no son urbanas, y eso es lo que puede resultar más complicado”, continuó Gaju Ricart, “ya que hay zonas de difícil acceso, como son los barrancos; esa la parte que más tiempo puede llevar”.

El experto, quien no dudó en felicitar a su colega de la Universidad de La Laguna David Hernández, autor de la publicación que informó a la comunidad científica internacional de la aparición de esta plaga en Canarias, aclaró también que “no se trata de la misma especie de termita que erradicamos en el caso de Palenciana, pero es lo de menos, porque el sistema es el mismo a la hora de erradicarlas, tanto para las termitas de allí como para las de aquí”.

Sobre la conveniencia del producto hexaflumurón, utilizado ya por la empresa Anticimex en aproximadamente un centenar de viviendas tacoronteras afectadas por esta especie invasora, Gaju Ricart confirmó que su efectividad a la hora de acabar con estos insectos está plenamente comprobada: “Hay otros productos que también sirven, pero en Palenciana usamos precisamente el hexaflumurón; no las mata de inmediato, pero en unos días surten los efectos deseados sobre las termitas”.

Plazos

Como resumen de su visita, este experto estatal insistió en puntualizar que “ahora son las administraciones locales las que tienen que actuar al respecto y tomar las decisiones que correspondan, pero lo idóneo es que se actúe lo antes posible. Si se trabaja adecuadamente, en un año se podrá erradicar la plaga por lo que respecta a las zonas urbanas. Otra cosa bien distinta será el resto, sobre todo en las partes de los barrancos”, concluyó Miguel Gaju Ricart.