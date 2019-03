Luisa Castro, alcaldesa de Güimar: “CC no me ha dejado otra alternativa que romper el pacto”

Tal y como estaba previsto, Luisa Castro, alcaldesa de Güímar, firmó ayer a las 8.30 de la mañana el decreto de cese en sus delegaciones de Gobierno de los dos concejales de Coalición Canaria, Gustavo Pérez y Verónica Jorge, así como el Haridian Martín, personal de confianza. “CC no me ha dejado otra alternativa que romper el pacto, por su deslealtad, por incluir en su lista electoral a Juan Delgado”, ya exconcejal del PP y ahora edil no adscrito que irá en el número 2 de la lista de CC.

Recuerda el Partido Popular que “como ya se venía advirtiendo con anterioridad, exactamente desde diciembre, al edil nacionalista se le había comunicado en diversas ocasiones que si finalmente procedía a incorporar a al concejal Juan Delgado a las filas de su partido, se tomarían medidas. En concreto, se le notificaba que de ser así, la única condición que se le exigiría para mantener su permanencia en el grupo de Gobierno es renunciar a su acta como concejal, cuestión que no ha realizado hasta el momento”, señala la alcaldesa.

Luisa Castro asume desde ayer las competencias que tenía delegadas en los dos ediles de CC y las de Juan Delgado, hasta que la próxima semana, se de a conocer la reestructuración del grupo de Gobierno, así como las áreas establecidas. Castro, al contrario que su asesor Víctor González, no fue tan rotunda cuando se le preguntó por un nuevo pacto PP-CC tras las elecciones. “Ahora no es el momento de hablar de eso, pero ya esa historia pasó en la etapa de Vicenta Díaz y hubo un pacto PP-PSOE”.

El concejal y candidato a la Alcaldía de Güímar por CC, Gustavo Pérez afirma que “tanto mi compañera Verónica Jorge como yo seguiremos trabajando por el municipio, aunque sea desde la oposición”.

Para Pérez la decisión de PP se trata de una decisión meditada desde la visión electoral “ya que no ha pensado en el bienestar de los vecinos”, en relación a “la cantidad de proyectos importantes para la localidad que estaban encauzados y planificados”, por lo que pidió “racionalidad” a la alcaldesa para que “el municipio y sus habitantes no se vean afectados negativamente con su decisión”. Castro confirmó que mantendrá los compromisos adquiridos por las concejalías que gestionaba CC y espera que en el pleno de hoy “pueda salir adelante la modificación de crédito (850.000 euros) para pagar a los proveedores, porque CC siempre se ha abstenido cuando se han llevado con informes negativos”, dijo.

Airam Puerta, portavoz del PSOE, primer partido de la oposición, comentó que “el gobierno PP-CC deja endeudado al Ayuntamiento”, porque “la gestión de los hasta ayer socios de gobierno, genera un desequilibrio presupuestario a la Corporación de más de 1,7 millones de euros al gastar más de lo que pueden, lo que obligará a realizar de nuevo un plan económico financiero para tratar de recobrar la estabilidad presupuestaria”.