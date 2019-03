Luisa Castro y el cantante confirman que actuará gratis el 30 en Güímar

Manny Manuel, acompañado por su agente canario, Carlos Zerolo, que no se ha despegado de él desde su llegada a las Islas, aparecieron por los jardines-piscina del hotel Las Águilas del Puerto de la Cruz, veinte minutos sobre el horario previsto para la multitudinaria rueda de prensa.

Bajo un sol radiante, la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, lució su no menos radiante sonrisa cuando se abrazó al cantante, para espetarle rápidamente “todos somos humanos y cometemos errores”, para asegurar, ya ante los periodistas, que tras lo sucedido en Las Palmas de Gran Canaria con el cantante “me he sentido identificada con el ataque mediático y moral”, por lo que “no podíamos dejarlo ir sin que antes tuviese la gran actuación que se merece, todos merecemos una segunda oportunidad”, señaló.

La mediática alcaldesa también puso en valor la “humildad” del músico caribeño, “que no quiere un euro del Ayuntamiento de Güímar”, y quiso dejar claro que “no trato de aprovecharme mediáticamente de un enfermo, como se ha dicho, sino de un embajador musical de primer orden en Puerto Rico, en Canarias y en Europa”.

La alcaldesa, que hoy viaja a Cabo Verde con una delegación de la Fecam, dejó abierta la posibilidad, ante la gran expectación creada – “en todas las Islas”, dijo- de trasladar el concierto de Manny Manuel al campo de fútbol de Tasagaya, en lugar de la plaza de San Pedro como estaba previsto, aunque este posibilidad no estaba cerrada aún.

Luisa Castro, que a lo largo de su mandato ha recibido severas criticas por parte de la oposición, al entender excesivo el gasto en fiestas y concierto -el último los 30.000 euros que costó el musical de Jorge Javier Vázquez- insistió que la actuación del cantante “no le costará un euro al Ayuntamiento”, excepto el pago a la orquesta.

Un hecho que reconoció el propio cantante puertorriqueño: “Para mí es más importante el apoyo recibido por la alcaldesa y Güímar que todo el dinero del mundo.He ganado el abrazo de mucha gente y la solidaridad de los todos los canarios”, desvelando que el sábado acudió a la Piñata de Santa Cruz para ver a Juan Luis Guerra “y lo hice a cara descubierta, sin quererme disfrazar para mirar a la cara a la gente”, comentó. “No hubo ni una sola persona que no me abrazara, me diera un beso y me dijera ‘estamos contigo”, añadió el cantante que después de Güímar actuará en una fiesta privada en Madrid y volverá a Puerto Rico.