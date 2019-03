Olivia Delgado promete construir la estación de bombeo en Las Maretas (Arico)

Tras el archivo de la Fiscalía de la denuncia interpuesta por Olivia Delgado, por los vertidos de aguas fecales en Las Maretas, la portavoz del PSOE señala que “el continuo incumplimiento del Ayuntamiento gobernado por CC y PP con los vecinos de Las Maretas desde hace más de tres años para la construcción de una estación de bombeo que ya está presupuestada propició que ejerciendo nuestra responsabilidad de velar por la salud de los ciudadanos pusiéramos en conocimiento de la Fiscalía la dejación del Ayuntamiento”, dice Delgado.

“Y lo volveríamos a hacer porque la realidad no ha cambiado, ante esta desidia de CC y PP que pone en peligro la salud y el bienestar de Las Maretas”, comprometiéndose a construir la estación de bombeo si es elegida alcaldesa en 26 de mayo.

El PSOE de Arico pone así de manifiesto que persiste en su preocupación, que es la de los vecinos y vecinas de Las Maretas, ante una situación vergonzosa e inaceptable ocasionada por la falta de diligencia de un gobierno municipal que prometió en febrero de 2016 la estación de bombeo que resolvería los problemas de saneamiento que acucian al vecindario. “Pero han pasado tres años y no se ha movido ni un papel ni un euro de los 450.000 que desde entonces esperan en los presupuestos del Cabildo de Tenerife”.

Por ello, según Delgado, el archivo del expediente no hace sino recordar la lamentable realidad de Las Maretas, “que tiene como responsables tanto a la actual alcaldesa como a su concejal de urbanismo que siguen de espaldas a esta situación que afecta a decenas de familias”. Además, los socialistas han insistido para que se resuelva este asunto en el propio pleno municipal con una moción presentada este pasado mes de septiembre. “Hemos batallado para que este asunto no se olvide porque nos parece muy grave que estén los recursos económicos disponibles y no se haga lo que se promete, más si cabe si se trata de una cuestión de salud pública”.

De hech -insiste el PSOE- se solicitó a la Fiscalía como medida cautelar que se pusiera en marcha un servicio periódico de evacuación y tratamiento de aguas residuales de los pozos por parte del Ayuntamiento. “Esta medida cautelar entendemos debería aplicarse hasta que el Ayuntamiento resolviera el problema de saneamiento y vertidos que es de su competencia”.

Los socialistas aclaran que en ningún momento se ha denunciado a los vecinos como ha afirmado la alcaldesa de CC. “Al contrario, porque los vecinos solo son las víctimas de un gobierno local que no resuelve los asuntos que son de su exclusiva competencia”. Los vecinos tienen derecho a vivir en un entorno en condiciones saludables, y ahora mismo no es así tal y como se concluye del análisis físico-químico de las aguas analizadas, que confirman que son aguas residuales, como así detalla el análisis incluído en la investigación que ha hecho la Fiscalía.

Además, dicho informe incluye que “según los peritos son precisos procesos de depuración de aguas residuales que disminuyan los valores de contaminación órgánica y nutrientes, así como la contaminación microbiológica y los valores de toxicidad de las aguas residuales para ajustarse a la normative actual”.

“Seguiremos luchando porque estas familias tienen derecho a un entorno saludable y por ello seremos nosotros, los socialistas, los que pongamos en marcha todas las acciones a nuestro alcance para acelerar la puesta a disposición del suelo necesario y se construya así la ansiada estación de bombeo que no puede esperar más”, afirma Delgado.