“Si se aplica el tratamiento de modo correcto, la plaga puede estar erradicada en un año”

Miguel Gaju Ricart es profesor titular del departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba y fue el responsable de dirigir en el año 2000 el primer tratamiento urbano global contra termitas en el casco urbano de Palenciana, donde la plaga afectó una superficie de 60.000 metros cuadrados y 274 viviendas. Desde entonces, según le han trasladado los responsables del citado Ayuntamiento, en la zona tratada no hubo más denuncias por termitas.

“Si se hace el tratamiento correctamente en la zona tratada, en un año se podría erradicar la plaga casi por completo”, asegura el experto, que llegará mañana a Tenerife para asesorar a las administraciones sobre el protocolo de intervención que se debe adoptar para paliar la plaga de termitas subterráneas que asola a la Isla, que tiene en Tacoronte su foco más importante y que se ha extendido a otros municipios como La Laguna y Arona.

Mientras tanto y hasta no hacer un diagnóstico in situ, prefiere no opinar sobre la situación en la Isla. Aunque la Reticulitermesflavipes es una especie introducida de Estados Unidos y la que afectó a Palenciana, la Reticulitermessp era autóctona de la Península, “no tiene que haber diferencias sustanciales en el modo de tratamiento, sería el mismo”, asegura Gaju.

Y no es ningún secreto, aunque en aquel momento la colocación de un sistema de cebos en el suelo y las paredes, con la inspección en profundidad de todas las viviendas del pueblo y posteriormente la instalación y revisión periódica de las 2.000 estaciones de control suministradas, fue muy novedoso. El producto utilizado fue el hexaflumurón y en cuestión de unos seis meses la detección de la plaga bajó en un 90%, confirma.

El tratamiento, según publicó en su página web el experto en termitas David Mora, tuvo un coste de 192.000 euros y fue asumido por el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía.

Antes del hexaflumurón se probaron otros productos, pero él contaba con información bibliográfica de los buenos resultados que estaba dando en Estados Unidos así que optó por aplicarlo. Después, el Ministerio de Educación y Ciencia le financió el proyecto de investigación titulado ‘Estudio de nuevos métodos para el control de plagas de termitas con cebos’, en el que probó el difublenzurón, que es el elegido por el Ayuntamiento de Tacoronte, el triflumuron y el noviflumurón, que en España no se comercializa.

“Hay diferencia de unos a otros, pero a veces lo que más importa es cómo se hacen los tratamientos. Hay que valorar cuál es mejor para la especie flavipes, muchos principios activos son similares en su modo de actuación y lo que puede influir que vayan mejor o peor es la manera en la que se aplica, porque los cebos requieren un seguimiento adecuado y si se falla en este sentido, no van tan bien”, explica el experto.

Gaju insiste en que la coordinación entre las administraciones y una buena aplicación del trabajo es fundamental para garantizar buenos resultados. “Hay que actuar, pero hay que hacerlo con fundamento y sobre todo, la administración tiene que estar bien informada porque a veces los vecinos hacen cosas por su cuenta y extienden el problema, y hay confusión sobre si son termitas, carcomas u otra cosa. Hay mucho desconocimiento al respecto”, indica.

Al mismo tiempo, subraya que también es necesaria la implicación de todos, no solo de los ciudadanos afectados, “hay que facilitar el tratamiento colaborando todos”, recalca.

Respecto a los tratamientos preventivos, explica que “lo lógico” en la zona donde hay termitas, si se utiliza madera habitual como pino o haya, hay que protegerla con pinturas especiales resistentes a las termitas, utilizar maderas exóticas, que son más resistentes, aluminio o hierro en los lugares más propensos a los ataques. Asimismo, hace hincapié en la importancia de cuidar el transporte de escombros con madera dañada.

Lo que sí está claro es que hay prácticas en la construcción que se tienen que regular, “cuando se sabe que hay termitas en una zona, los materiales no se pueden transportar libremente, hay que hacer un cumplimiento estricto de la norma en ese sentido”, enfatiza.

Por último, Miguel Gaju quiere dar un mensaje de tranquilidad ante el avance de una plaga en la Isla que tiene desconcertados a muchos ciudadanos. “Si todos colaboramos y se actúa correctamente, se solucionará el problema”, certifica el profesor.

Denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente

Mercedes Méndez y Ángela Irene Barreda, actuaron ayer como portavoces de la plataforma y presentaron en la Fiscalía de Medio Ambiente la denuncia contra el Ayuntamiento de Tacoronte, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias por su falta de acción en la lucha contra la plaga de termitas. La denuncia está avalada por 39 firmas de vecinos que se han querido sumar como testigos y junto a ella adjuntaron 24 documentos a través de los cuales exponen el origen de la plataforma, los motivos de su constitución, la moción presentada por la oposición, la queja registrada en el Diputado del Común, y varios recortes de prensa