Tacoronte Participa denunciará el lunes a las Administraciones por su inacción ante la plaga de termitas

La plataforma Tacoronte Participa anunció ayer que el lunes presentará una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra el Ayuntamiento, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias por su dejación de funciones ante la plaga de termitas subterráneas de la cual se tiene conocimiento desde 2004. “Me imagino que la fiscalía de oficio abrirá una investigación al respecto. No hay protocolo, no hay nada. Nos cogió el toro con las termitas”, manifestó ayer Mercedes Méndez, una de sus representantes, quien además invitó a sumarse a todos los vecinos, estén o no afectados.

También criticó la puesta en marcha del teléfono habilitado por el Consistorio (922) 561350 extensión 150, con atención personalizada para que los vecinos puedan realizar sus consultas y avisos, “en el que nunca te atienden” y que está operativo únicamente de 09.00 a 13.00 horas.

Lo hizo durante la mesa redonda titulada La termita subterránea invasora, ¿un problema con solución? organizada en la Casa de la Cultura por el Ateneo Ernestina Hernández, para abordar un problema que va en aumento y que puede adquirir mayores dimensiones si no se actúa a tiempo.

Al menos esa fue la principal conclusión tras la charla debate moderada por el doctor en Biología y miembro del Ateneo, José García Casanova, y en la que participaron el catedrático de Zoología de la Universidad de La Laguna Pedro Oromí Masoliver; el ingeniero técnico agrícola del Ayuntamiento, Arsenio Gómez González; y el catedrático de Parasitología de la ULL y el exdirector del Instituto de Enfermedades Tropicales de Canarias Basilio Valladares, quien además intervino como vecino afectado.

También estaban invitados el alcalde, Álvaro Dávila, que no asistió; y la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno regional, Blanca Pérez, y el consejero del área de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Cabildo, José Antonio Valbuena, quienes declinaron la invitación, según informaron los organizadores.

Valladares consideró que no era el momento de”generar determinadas manifestaciones” ni de denuncias ya que ello contribuiría a enquistar más la situación. Sobre todo, por la proximidad de las elecciones y la incertidumbre generada con la Ley de Contratos del Estado que “nos tiene a todos acojonados . En un momento de tensión como éste no veo adecuado que se presente una denuncia. Si este asunto se ha empantanado, hay que intentar que se suavice y hacer concesiones”, sostuvo.

Actuar con rapidez

El catedrático insistió en la importancia de actuar con rapidez, de terminar con las discusiones acerca de qué administración tiene las competencias, y de las peleas entre empresas para ver qué veneno tienen que utilizar para erradicar la plaga. Como contrapartida, pidió que se deje actuar a los técnicos, “porque no es un problema político, los políticos solo tienen que decir amén y buscar algún tipo de solución para hacer puñetas a la ley y no estar esperando a que hagan algo los demás”.

En la misma línea se expresó Oromí, quien explicó con todo detalle qué eran las termitas, qué tipo de vida tenían y su clasificación, haciendo especial hincapié en las características de la especie Reticulitermes flavipes, “la más dañina del mundo”, remarcó.

Asimismo, certificó que la plaga ha afectado a un hotel de Puerto Santiago, a una vivienda en Los Cristianos y ha llegado también a Candelaria, por lo que es importante “atacar” rápido estas últimas localizaciones. Caso contrario, “se irá extendiendo y se llegará a un punto en el que la situación será muy grave”, sentenció.

Pero si alguien dejó claro la falta de implicación por parte de las administraciones fue el ingeniero técnico del Ayuntamiento. En primer lugar confirmó la reunión celebrada el 21 de junio de 2017 en la que responsables de las administraciones adquirieron una serie de compromisos para erradicar la Reticulitermes flavipes, tal y como desveló DIARIO DE AVISOS pese a que José Antonio Valbuena lo desmintió.

También corroboró que al concejal de Medio Ambiente, Domingo Castillo Gil, se le comunicó el problema desde el año 2015; que el Ayuntamiento contactó con la empresa Anticimex, que trabajaba – y trabaja- con la mayoría de los vecinos afectados; y que el Consistorio solicitó en junio de 2017 varios presupuestos para hacer frente a la plaga cuyo coste en ese momento se calculó en 600.000 euros.

Un año después, en concreto, en septiembre de 2018 y luego en noviembre, se insistió también en la recogida de basura y enseres para evitar que la plaga se expandiera y, sin embargo, fue una de las quejas trasladadas ayer por muchos de los presentes en la reunión.

El mismo técnico municipal pidió que se utilice un producto eficaz, hizo hincapié en la importancia de realizar un tratamiento integral que abarque a toda la Isla y concluyó en que “era hora de empezar a poner cebos porque las reuniones y los estudios están bien, pero no matan a las termitas”.

La charla se desarrolló en un ambiente tranquilo y no hubo salidas de tono pero sí momentos duros, como el que protagonizó Ana Valladares, quien no pudo evitar las lágrimas al confesar que tomaba tranquilizantes porque convivía con las termitas “día y noche”, y lo único que le quedaba de su casa eran las sillas de la cocina. O las preguntas desesperadas de María Nieves: “¿Quién me va a pagar el tratamiento? ¿Qué tengo que hacer para que me ayuden?”, que demuestran la falta de información que tienen aún muchos vecinos de Tacoronte.