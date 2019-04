Antona reivindica su visión de Canarias desde las “ocho islas”

El líder regional del PP y candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, Asier Antona, respondió ayer a las manifestaciones de Fernando Clavijo y dejó claro que el candidato o candidata a dirigir la Administración autonómica también puede ir en una lista insular. Así lo declaró a los medios tras la presentación de la lista regional del PP al Parlamento de Canarias, que encabeza Poli Suárez, alcalde de Moya, a raíz de que Clavijo calificara de “fraude” que los candidatos a presidir Canarias no encabecen la lista regional. Antona explicó que decidió encabezar la lista del PP por La Palma porque entiende el Archipiélago “desde las ocho islas”, porque afrontó la presidencia del Partido Popular desde una isla no capitalina y porque “patea” cada una de las ocho islas del Archipiélago.

Antona cree que no hay que “minusvalorar” que sea candidato por La Palma, sino que sea la primera vez en la historia que el candidato del PP a la presidencia del Gobierno de Canarias sea de una isla no capitalina: “Aquellos que se llenan la boca hablando de la fortaleza y la igualdad de las ocho islas, algunos no lo demuestran ni con hechos, ni con palabras. Yo lo demuestro con palabras, presidiendo el PP siendo de La Palma y encabezando la lista insular”. En su opinión, “el único fraude es el que ha hecho el Gobierno de Canarias con una campaña publicitaria pagada con dinero público para engañar” a la población. “¿Por qué no puede ser el candidato a la presidencia del Gobierno de una isla no capitalina encabezando la lista insular?”, se preguntó Antona. Insistió en que hay que poner en valor “con orgullo” que por primera vez el candidato del PP a presidir Canarias no sea de Gran Canaria o Tenerife.

Sobre la lista regional del PP, Asier Antona destacó que están representadas “todas y cada una de las islas” y “todas las sensibilidades”, con gente con “dilatada trayectoria y experiencia política, integrando a gente joven que viene sumar y a inyectar ilusión a esta candidatura”. Poli Suárez afirmó que el PP ha hecho una oposición “seria y firme” en estos cuatro años y que ahora le toca “dar un paso al frente y gobernar” para que los canarios se beneficien de las políticas del PP.

Desde el PSOE, Ángel Víctor Torres coincidió con Fernando Clavijo (CC) en que el candidato a presidir el Gobierno de Canarias debe ir en la lista autonómica, si bien precisó que respeta las decisiones de otras formaciones.

En un vídeo-gráfico difundido en sus redes sociales, el PP muestra su parecer sobre el “doble castigo” derivado de los “30 años de gobierno de Coalición Canaria” y de la política desarrollada en estos 10 meses de Pedro Sánchez (PSOE).