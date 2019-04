Un hombre se prende fuego cerca de la Casa Blanca

La policía ha tenido que socorrer de urgencia en la tarde de hoy viernes, 12 de abril, a un hombre que se prendió fuego en las proximidades de la Casa Blanca, en Washington (Estados Unidos). Ante este incidente, la residencia del presidente Donald Trump ha tenido que ser acordonada.

Según la cadena NBC, el varón se encontraba cerca de un paquete sospechoso. Tras la extinción de las llamas, ha sido trasladado a un hospital debido a las quemaduras, si bien está fuera de peligro, según explicó el Servicio Secreto de Estados Unidos en un comunicado.

Al parecer, el hombre se encontraba en una silla de ruegas cuando empezó a arder.

Lots of commotion outside the White House after a man reportedly set himself on fire @USATODAY

Witnesses here say the man was in a motorized wheelchair and set his jacket on fire. Authorities rushed in and used an extinguisher to put it out pic.twitter.com/7H6H1CS5zc

— Christal Hayes (@Journo_Christal) 12 de abril de 2019