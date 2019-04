EL PSOE se impone en 39 de los 54 municipios de la provincia occidental

El PSOE, al igual que en el resto del país, baño de rojo casi toda la provincia occidental y casi el Archipiélago al completo en las elecciones generales celebradas el pasado domingo. Los socialistas se imponen en 39 de los 54 municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mientras que Coalición Canaria (CC-PNC) logra ser la fuerza más votada en 14 y el Partido Popular, solo conserva uno de los ayuntamientos en los que gobierna, como es el caso de Santiago del Teide.

Los focos en los que todos se han fijado tras conocer el escrutinio es en los dos municipios más poblados, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, sobre todo, por si eso podía marcar el cambio de gobierno en los próximos comisios municipales, dos feudos históricos de CC-PNC, que ahora mismo gestionan José Manuel Bermúdez en la capital tinerfeña y José Alberto Díaz en Aguere. En ambos núcleos, los socialistas se impusieron con el 26,14% y el 26,27, respectivamente. Resulta curioso que en ambas ciudades, el orden de las fuerzas más votadas hayan coincidido escrupulosamente: PSOE, Unidas Podemos y CC-PNC.

Si bien es cierto que no siempre suelen coincidir los resultados de unas elecciones generales con los comisios autonómicos y locales, la proximidad de estos, no llega a un mes de plazo entre las celebradas este domingo y las que decidan los gobiernos de las comunidades autónomas, cabildos y ayuntamientos, es la primera vez que se dan en este orden. Siempre había ocurrido justo al contrario, primero las autonómicas y locales y luego las generales, de hecho, siempre se consideraba un termómetro, no siempre vinculante, de lo que iba a ocurrir en la elección del futuro presidente del Gobierno de España.

Mientras que los socialistas mantienen sus feudos más fuetes en Tenerife (Adeje, Arona, Guía de Isora) en los que superan el 30% del sufragio al Congreso de los Diputados, se da también que en otros búnkers del partido de la rosa roja, en los que CC-PNC lograron imponerse como San Juan de la Rambla, donde gobierna Fidela Velázquez o en El Tanque, municipio en el que Román Martín (PSOE) es el alcalde, en el que la formación nacionalista obtuvo el 28,34%.

Si mirásemos con algo más de perspectiva el mapa, CC-PNC logra ser la fuerza más votada, principalmente, en el norte de la Isla y en Vilaflor de Chasna y San Miguel de Abona, municipios con un claro carácter rural. La crudeza del mensaje nacionalistas contra los incumplimientos de Pedro Sánchez con Canarias calaron y mucho en estas zonas. Por ejemplo, en La Orotava, feudo de siempre de CC-PNC, los nacionalistas superan el 35% y sumaron 9.003 para la candidatura de Ana Oramas y Guadalupe González Taño.

Donde destaca la victoria socialista, sin que estén actualmente formando gobierno en esos consistorios, destaca lo ocurrido en el Puerto de la Cruz, donde los socialistas lograron imponerse con el 34,12% de los sufragios o Arico, donde ostenta la Alcaldía, Elena Fumero (CC).

La situación inversa se produce en municipios como La Guancha, donde gana CC-PNC y la tercera fuerza, el PP, es la formación del alcalde actual, Antonio Hernández.

En lo que respecta a datos anecdóticos, resulta llamativo que en Vilaflor de Chasna, los socialistas hayan obtenido 197 votos en las elecciones generales de 2016, mismo número de apoyos que los logrados el pasado domingo, 197.

Islas no capitalinas

En los 31 municipios de Tenerife ganaron, por tanto, tres formaciones distintas: PSOE, CC y PP. Sin embargo, La Palma se la reparten socialistas y nacionalistas. En la Isla Bonita el PSOE se impone con holgura y consiguen 11 municipios (Santa Cruz de La Palma, Barlovento, Breña Alta, Garafía, Los Llanos de Aridane, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Tazacorte, Mazo y Breña Baja); mientras que los nacionalistas logran ser la primera fuerza en tres (Fuencaliente, El Paso y Tijarafe). Es de reseñar que el PP no consigue ser la primera fuerza en ningún municipio, pese a que el líder regional de los populares en las Islas es el palmero Asier Antona.

En lo que respecta a La Gomera y El Hierro, en ambas, arrasa el Partido Socialista el Congreso de los Diputados. Hay que puntualizar que la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo barrió en el Senado y consiguió la única acta en juego para Yaiza Castilla. Sin embargo, la formación de Curbelo no concurría al Congreso, por lo que el PSOE tuvo el campo libre para obtener tan buenos resultados en la Isla Colombina, imponiéndose en los seis municipios.

En cuanto a El Hierro, es significativo que la Agrupación Herreña Independiente (AHI) no consiga se imponga en ninguno de los tres municipios y, de hecho, llegan a ser la tercera fuerza en Frontera, donde el PSOE se impone, seguido del PP. En la capital y en El Pinar, los socialistas se imponen a la AHI.

A excepción del PP, tanto CC como el PSOE se han mostrado exultantes con los resultados obtenidos en las Islas. Si bien, hay que poner sobre la mesa, que nadie esperaba el segundo diputado de CC, mientras que el PSOE, soñaba con obtener un tercer escaño en la provincia occidental aunque, finalmente, solo representarán a los socialistas en el Congreso, Héctor Gómez y Tamara Raya.