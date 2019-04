Exigen unidad política y rapidez contra la plaga de termitas en Valle Guerra

El Centro Ciudadano de Valle de Guerra, en La Laguna, acogió ayer la celebración de una mesa redonda informativa sobre la plaga de termitas subterráneas Reticulitermes flavipes que afecta, principalmente, desde hace años al municipio de Tacoronte, habiéndose detectado también algunos pocos casos en Valle de Guerra. El mensaje de los expertos citados en el centro, que contó con gran presencia vecinal, fue claro: es vital la unidad de acción de todas las administraciones canarias para ejecutar cuanto antes los programas que permitan la erradicación de esta plaga.

La mesa redonda, que estuvo moderada por José García Casanova, doctor en Biología por la ULL y miembro del Ateneo Ernestina Hernández, contó con la intervención de David Hernández Teixidor, doctor en Biología por la ULL y experto en termitas de Canarias encargado del estudio de las termitas subterráneas en Tacoronte.

Este experto realizó una explicación sobre esta termita, cómo diferenciarla de otras especies, de qué se alimentan, los peligros que supone, cómo detectarla y qué hacer en caso de ello: lo primero, contactar con el Ayuntamiento.

Más estudios en otros lugares

David Hernández indicó que no tienen un dato concreto de vecinos afectados por esta termita en Valle de Guerra, más allá de un par de casos denunciados. “Los datos son muy preliminares, hay algún punto con presencia de termitas en la continuación de la carretera de Juan Fernández, que es una arteria de la zona afectada de Tacoronte y que continúa hacia Valle de Guerra, pero no se ha ido más allá”, explicó. Asimismo, indicó que, de momento, “no se han confirmado nuevos puntos” afectados en la Isla, aunque apuntó que “es probable que esté en algún municipio más, por nuestros propios movimientos de árboles, materiales…”. “Por eso, cuando se traten estos dos focos, hay que completarlo con otros nuevos estudios [en otros municipios], porque si no, no tiene sentido”.

A continuación intervino, Basilio Valladares, catedrático de Parasitología de la ULL y director del Instituto de Enfermedades Tropicales hasta su jubilación, quien participó como vecino afectado y que exigió, además, una “actuación conjunta y rápida” de las administraciones. “Esto no es un problema político, sino técnico, y los políticos tienen que asumir lo que digan los técnicos”, sostuvo.

Entre el público también estaba David Mora, especialista en termitas de la empresa Anticimex y el primero que detectó esta especie en la Isla, quien, en el espacio de las intervenciones vecinales, fue especialmente crítico con la lenta actuación de las administraciones. “No entiendo que pase el tiempo y no se inicie un proyecto de erradicación de toda la plaga, porque eliminar colonias en viviendas no es una solución”, denunció, a la vez que recordó que “hace dos años planteamos un proyecto de erradicación al Ayuntamiento de Tacoronte y, sin embargo, hasta hoy no hemos tenido noticia. Desde el Cabildo sí nos contactaron el pasado diciembre para presentar un proyecto, y lo presentamos”, sin tampoco saber nada a día de hoy.

“Al Cabildo le dijimos en diciembre que llegará un punto de no retorno y será imposible, y no es un farol sino una realidad, y cada día que pasa es un día más complicado para intervenir y erradicar”, enfatizó al respecto.