Ione Belarra: “El proyecto de CC se parece mucho al del PP cuando los miras de cerca”

Entre acto y acto, tuvo tiempo para hablar durante unos minutos con DIARIO DE AVISOS. Pese a su juventud, esta diputada navarra tiene en la cabeza a la formación morada de Pablo Iglesias. A pesar de los malos datos que le auguran los sondeos para las elecciones de este domingo, su objetivo es el gran número de indecisos.

-¿Qué balance hace de la campaña electoral? ¿No cree que los mensajes están siendo demasiado virulentos?

“Mi lectura fundamental es que tanto el Partido Popular (PP) como Ciudadanos (Cs) y Vox están hablando de asuntos que no van a las cosas de comer, que no afectan a la vida cotidiana de la gente de nuestro país, y eso me preocupa profundamente. Nosotros estamos diciendo verdades que escuecen, pero que creo que era necesario decir. Por ejemplo, era necesario decir que el que una eléctrica pueda comprar a un político, para acabar en su consejo de administración, eso va a significar que no se hacen políticas para la gente y no se consigue bajar la factura de la luz. De ahí que sigamos teniendo una de las facturas de la luz más caras de Europa”.

-Usted es navarra, comunidad autónoma donde se apuesta mucho por las renovables. ¿Cómo se pueden potenciar en el ámbito nacional, con las eléctricas de por medio?

“Nos hemos marcado dos horizontes fundamentales en nuestro proyecto económico. Un horizonte morado para apostar por la igualdad entre hombres y mujeres, y un horizonte verde que apueste por un país sostenible y, evidentemente, la transición ecológica, que es una urgencia, no la pueden pilotar ni Iberdrola, ni Naturgy, ni Endesa. Tiene que pilotarse desde lo público, para que se ponga en el centro a las personas”.

-¿En qué se ha equivocado Unidas Podemos para perder a integrantes tan importantes por el camino?

“Creo que nadie ha hecho autocrítica de una manera tan sincera y tan firme como Pablo Iglesias, que reconoció, en sus propias palabras, que hemos dado vergüenza ajena. Sin embargo, ha tenido un impacto mediático muy superior a otras cuestiones internas de otros partidos. Creo que eso tiene que ver con que a Pablo Iglesias no le atacan porque sea él, sino que le atacan por ser el representante de un proyecto político que, a día de hoy, es la herramienta del empoderamiento ciudadano que más sirve a los intereses de la gente. En el caso de Pablo Iglesias, con las cloacas del Estado ha quedado muy de manifiesto que se puso en marcha toda una policía corrupta y un aparato mediático para atacar a nuestro secretario general”.

-No obstante, la figura de Pablo Iglesias se popularizó en La Sexta Noche. ¿No están demasiado empeñados en matar al mensajero?

“A Pablo lo invitaban a La Sexta Noche porque daba audiencia y porque decía cosas que mucha gente quería oír en este país y nadie más estaba diciendo. Pienso que lo que debe haber en este país, y es lo que llevamos diciendo durante toda la campaña, es que la gente tiene derecho a una información veraz. Si hay fondos buitres o bancos que están invirtiendo en medios de comunicación es porque quieren influir en la opinión pública. Eso es lo que criticamos, igual que criticamos que los bancos puedan financiar a partidos políticos”.

-Usted es educadora y psicóloga. ¿Entiende que cada vez que entre un Gobierno se cambie la ley educativa?

“Esos cambios tienen que ver con que todas las modificaciones en las leyes se han hecho de espaldas a la comunidad educativa. Debe haber una inversión, al menos, asimilable a la de la Unión Europea del 5,6% del PIB, en esta legislatura, para poder sacar la cabeza en materia educativa. Además, la verdad es que me he quedado estupefacta con el dato que tenéis aquí. Hemos criticado mucho al PP porque el señor Montoro ya se había comprometido en dejar la inversión en educación en el 3,8% del PIB en la próxima legislatura y aquí está por debajo de esa cifra. Son porcentajes que no permiten alcanzar unos estándares educativos mínimos como los que nosotros defendemos para la educación pública”.

-¿Cree que fue un error que Pablo Iglesias cogiera la bandera de las 7 estrellas verdes en el acto que llevó a cabo en Gran Canaria?

“No es ningún error, porque se trata de una bandera con la que mucha gente en Canarias se siente identificada. Es una bandera que se ha utilizado en movilizaciones populares, según me ha contado Alberto Rodríguez, como contra las prospecciones petrolíferas. Cuando los estudiantes se tienen que ir fuera, se la llevan y la ponen en su cuarto. Esta bandera genera mucha más adhesión que la bandera institucional. Creo que esa identificación popular va bastante con nosotros”.

-¿Tiene solución el conflicto catalán a corto plazo?

“Si gobierna Unidas Podemos, sí. Creo que seríamos la fuerza política que puede articular un diálogo sincero, que responda a lo que está reclamando la mayoría de la ciudadanía catalana y que podría construir un futuro común”.

-¿Qué opinión tiene de los sondeos que les colocan como cuarta o quinta fuerza política?

“Recuerdo que, antes de las elecciones del 20-D, nos estaban dando unos resultados muy parecidos a los de ahora y sacamos un 20%. Nuestra campaña electoral se centra en trasladarle a la gente que la historia no está escrita. El 28 de abril el poder lo tiene la gente y, con su voto, puede decidir que haya un Gobierno valiente para que haga políticas distintas”.

-¿Qué opinión tiene de la política que lleva a cabo CC en el Congreso?

“Seguidista. Principalmente, porque su proyecto aquí se parece mucho al proyecto del PP. Un proyecto de parasitación de las instituciones, de considerarlas como su cortijo privado, para llevar a cabo actos corruptos y, además, que la riqueza se acumule en manos de unas pocas personas, mientras la mayoría de la población lo está pasando fatal. Tenemos el 30% de pobreza infantil en España, pero aquí alcanza el 40%. Es un dato escandaloso y parece no preocuparles en absoluto. Por eso digo que son seguidistas, ya que el proyecto del PP y el de CC se parecen mucho cuando los miras de cerca”.