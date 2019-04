La falta de fondos coloca al comedor social de El Fraile (Arona) al borde del cierre

El comedor social La Buena Estrella, en El Fraile (Arona), único en el sur de Tenerife que, además, presta servicio como centro de pernoctación de emergencia, podría tener sus días contados después de casi cinco años dispensando ayuda a las personas más necesitadas de la comarca.

Así lo expresó ayer a este periódico la directora del centro, Solange Díaz de las Casas, que calificó de “emergencia económica” la situación en la que se encuentra este recurso social al que incluso llegan personas más allá de la zona meridional, como algunos pacientes que reciben el alta médica en el Hospital de la Candelaria y no tienen a dónde ir.

“Ante la falta de fondos, no descartamos el cese inminente de la actividad, lo cual dejaría en la calle sin ningún tipo de asistencia a unos 45 usuarios, a los que se les cubre las necesidades semanales de alimentación y pernoctación”, manifestó la fundadora del centro.

El próximo viernes, a las 11.30 horas, la Asociación Comedor Social La Buena Estrella ha convocado una concentración en sus instalaciones, situadas en la calle Miguel Calcerrada número 3, para protestar por la “situación tan pésima e injusta por la que estamos pasando ante la falta de sensibilidad y capacidad de gestión técnica y política”. El acto incluirá la lectura de un manifiesto público en el que se anunciará el “cierre inminente” del comedor si no se tramitan recursos económicos urgentes. “Nunca he querido llegar a este extremo, pero lo hago por los usuarios, porque ya han saltado todas las alarmas”, indicó Díaz de las Casas, que lamentó la “falta de respuesta del Ayuntamiento de Arona dos meses después de la última reunión que tuvimos”.

La directora puso como ejemplo que la subvención nominal anual de 20.000 euros que concede el Consistorio aronero correspondiente a 2018 se recibió el pasado 4 de diciembre.

“Lo que sí tenemos muy claro es que las prioridades en nuestra sociedad no son las mismas para todos, sobre todo para nuestros gobernantes, a los que no les tiembla el pulso a la hora de firmar gastos sustanciosos en carnavales o en ferias turísticas”, lamentó Solange Díaz, que, no obstante, conserva un “mínimo de esperanza” para intentar por todos los medios algo que a fecha de hoy ve muy complicado: salvar el comedor social y que sus 45 usuarios tengan un sitio donde comer y dormir.