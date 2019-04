Luisa Castro: “Si para el juez levantar reparos es prevaricar, me voy a mi casa y con la cabeza bien alta”

Acaba de romper el pacto con CC en el Gobierno del Ayuntamiento de Güímar, a falta de dos meses para las elecciones y no solo aspira a renovar el bastón de mando, sino que quiere hacerlo con mayoría absoluta, esa que se le escapó hace cuatro años por un centenar de votos. Va bajo las siglas del PP, pero, según dice, le votan a ella, no al partido, que aún no ha dicho, como es el deseo de Luisa Castro, si también irá en la lista del Cabildo, desde donde pretende impulsar esos proyectos singulares que las Administraciones supramunicipales no le permiten. Ni siquiera se le ve preocupada por estar denunciada por levantamiento de reparos ni por ser la voz discordante del Valle sobre cómo se debe gestionar el Polígono Industrial de su famosa raya azul, una de las tantas ocurrencias de la alcaldesa más mediática de cuantas tenemos en Canarias. Su último “logro” ha sido impulsar la resurrección de Manny Manuel con el concierto exitoso del pasado sábado. No tiene parangón en nuestra política, porque le importa muy poco que hablen mal de ella, lo importante es que hablen, según sostiene.

-¿Cuál ha sido el motivo de romper el pacto con CC a dos meses de las elecciones?

“Era un secreto a voces que Coalición Canaria iba a fichar a uno de nuestros concejales, Juan Delgado, y ya le advertimos en enero de que si eso sucedía que fuera después del mandato, o, en todo caso, que Juan Delgado dejara su acta de concejal, algo que no hizo, para no romper el pacto. Al formalizarse que Juan Delgado iba como número dos por Coalición Canaria, a esta alcaldesa no le quedó más remedio, por deslealtad, que cesar a los dos concejales nacionalistas y a su personal de confianza, después de darse de baja Juan Delgado como militante del PP y concejal del Gobierno”.

-¿Esto va a significar, como dice su asesor Víctor González, que el PP ya no va a pactar en el próximo mandato con CC?

“Él lo dice porque ya en la etapa de Vicenta Díaz, cuando quiso pactar con Coalición hubo un concejal del PP que se pasó a las filas de los nacionalistas. No auguro nada, nosotros vamos a luchar por una mayoría absoluta y los pactos hay que verlos solo después de los resultados electorales”.

-Juan Delgado se ha ido a CC, ¿pero usted pensaba no contar con él y otros tres de sus actuales concejales, como se ha estado rumoreando?

“Eso es un pronóstico de Víctor González, pero mis compañeros saben que con el primero que iba a hablar es con Juan Delgado, ya lo hice hace dos semanas, y ahora ya estoy hablando con el resto de los concejales actuales, a los que he rodado de puestos, y ellos me dicen que se lo tienen que pensar. También tengo fichajes nuevos, y desde las elecciones pasadas quería que mis primeros puestos fueran mujeres y a por ello voy”.

-¿Y va a seguir siendo el polémico Víctor González su asesor?

“Yo trabajo bien con él, y sea de concejal o de asesor va a estar conmigo. Ha acumulado mucha experiencia como asesor de muchos alcaldes y alcaldesas. Es alguien al que le gusta hacer las cosas muy rectas y muchas veces tiene que rectificar, pero sí es verdad que entre los dos formamos ese tándem que le prometimos a Vicenta Díaz para luchar por este pueblo”.

-¿No considera que su asesor se ha pasado con insultos o descalificaciones a miembros del Gobierno o de la oposición?

“No son insultos. A esta alcaldesa le han recriminado y no pasa nada. Yo he vivido etapas duras en los plenos y eso es la política. Cuando eres un cargo público tienes que asumir las descalificaciones, y si él las hace, lo hace a través de un medio privado, y él lo ha dicho, que es su opinión personal, y el que no esté de acuerdo que lo lleve al Juzgado. Sí Víctor reacciona así es por ese ensañamiento que tienen conmigo, y me dice que si no expresa su opinión le sube el azúcar. El siempre da la cara y nunca se esconde en perfiles falsos”.

-¿Quién tiene los derechos de autor de las singulares ocurrencias de la alcaldesa?

“En lo de Manny Manuel fue un periodista quien me alertó de la posibilidad de que actuara en Güímar y lo de la cena de mujeres ha sido una tradición que salió a la luz por un cartel. Yo sí puse la raya azul en el Polígono, porque ya estaba bien de que me echaran la culpa de que estaba sucio y abandonado, cuando nosotros sí cumplíamos en nuestra parte. Lo de Sálvame si es verdad que ha sido idea de Víctor, cuando en un viaje a Madrid me planteó la posibilidad de ir a ver un programa en directo de televisión y me dijo que era el programa más visto en Güímar, y ahí comenzó esa conexión con Telecinco. El resto es más mérito de la prensa, que ha visto en mí a una política transparente y diferente”.

-¿Y qué ocurrencia, permítame la expresión, va a vender en su nuevo programa electoral?

“Nada especial. Una continuidad de lo que he venido haciendo en los últimos seis años. Un programa para que Güímar tenga ese progreso que se merece y le niegan algunos, cuando tengo inversores esperando para poder regenerar esos barrancos que siguen ahí sin que nadie mueva una piedra”.

-¿Y para eso no sería necesario, por ejemplo, que Luisa Castro, como es su deseo, estuviera en el Cabildo?

“Eso es una decisión del Partido Popular, pero todavía Lope Afonso no me ha dicho nada, aunque quedamos en hablar después de Carnaval. Creo que es posible que esté en el Cabildo o que, por lo menos, si el PP está gobernando, pueda modificar esos suelos de los barrancos”.

-¿Tiene usted alguna línea roja para pactar, si es necesario, después del 26 de mayo?

“No, en absoluto, cuando ya he sido capaz de pactar con el PSOE o con Coalición Canaria. En los municipios no debe haber pactos preestablecidos desde otras instancias. Si me preguntas eso porque puede fallar un pacto con Coalición Canaria después de lo ocurrido la semana pasada, yo entiendo que no”.

-¿Y a Luisa Castro se le está quedando pequeño el cargo de alcaldesa, no aspira a algo más?

“No. En Güímar queda mucho por hacer. Se han hecho obras necesarias para que el municipio esté bonito y limpio, que es lo que le interesa al vecino, que tenga seguridad y que se oiga porque tiene cosas buenas y no todo está mal, como aparentemente se puede extraer si uno solo ve el Facebook. Nosotros no robamos, aunque sí es verdad que a esta alcaldesa la han llevado al Juzgado por levantar reparos o supuesta malversación de fondos, cuando soy la única política que ha llevado el gasto de su campaña electoral a la notaría, llevo siete años sin coger vacaciones y vivo la política desde muy niña”.

-Hablando de juzgados, ha ganado el pleito sobre las horas extras y planes de seguridad de la Policía Local, ha perdido otro por la propiedad de la plaza de la ermita de El Socorro, que no es de la Iglesia y sí del Ayuntamiento, como decía usted, y le queda el del Polígono y el de los reparos. Tiene muchos calderos al fuego. ¿Teme quemarse?

“Yo juré un cargo, cuando hice la moción de censura y dije que cuando hubiera problemas en la calle no me iba a quedar de brazos cruzados, y hablo de los reparos. Yo le pregunté al señor fiscal por qué estaba allí y él me decía que no era por los reparos, y entonces le dije que por qué no estaba allí el anterior alcalde. Los levantamientos de reparos, sí que es verdad que justificados, están amparados por ley. Los mayores reparos que levanto son los de la basura y la luz, hasta que salgan las licitaciones, como hacían los anteriores alcaldes, y si un juez me dice que eso es prevaricación y que me tengo que ir a mi casa, pues me voy a mi casa con la cabeza bien alta. Yo no robo, lo que hago es buscar soluciones siempre en el ámbito legal. Y sobre el proceso de los vertidos en el Polígono, no tengo ningún problema, porque mi postura ha sido avalada por el Ministerio, que dice que esa competencia es supramunicipal”.

-Y para terminar. Usted va a pasar a la historia no solo por sus ocurrencias, sino también por su capacidad para llenar el municipio de monumentos: La Avioneta, El Cilindro…

“Y vienen dos esculturas más. Nos achacan que no hay cultura en el municipio, y en este mandato la cultura ha estado superviva, y las donaciones que nos han hecho, tanto la avioneta como el cilindro, han sido muy bien recibidas por los güimareros, porque es una parte de su historia. Creo que dejo un mandato con un Güímar vivo, porque, como dice la gente, se oye más Güímar que nunca, como se ha demostrado con el gran concierto de Manny Manuel, sin ir más lejos”.

-¿Y el monumento de Franco, para cuándo?

“Me mantengo en lo que te dije. Si Santa Cruz no lo quiere, yo lo traigo a Güímar, porque tengo propuestas para el traslado y el terreno gratuito para instalarlo aquí, aunque nunca he estado a favor de Franco, pero tampoco de su exhumación”.