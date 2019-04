Melisa Rodríguez: “Ciudadanos es el único partido con agenda canaria en su programa”

Ahora que la campaña de estas elecciones generales llega a su final, Melisa Rodríguez (Londres,1986) atiende a DIARIO DE AVISOS para mantener esta entrevista.

-¿Qué balance hace de la campaña electoral para estas generales, ahora que finaliza?

“Ha sido una campaña atípica porque nos cayó la Semana Santa justo al inicio, pero que a nosotros, en Ciudadanos, nos ha hecho ver que tiene muy poco que ver el sentir de las personas con lo que dicen las encuestas. En la calle hemos tenido un buen recibimiento, porque antes teníamos que ir a buscar a las personas y esta vez han sido ellas las que nos han pedido información. Lo valoramos positivamente, tenemos que ver lo que sucede el día 28, pero estamos razonablemente satisfechos con la campaña”.

-¿Entiende que ese interés se traducirá en un descenso de la abstención?

“Estas elecciones son cruciales para el país. Lo que nos preocupa es que no se le dé la importancia que tienen estas generales teniendo otras elecciones dentro de un mes. Nos estamos jugando el futuro de España, y creo que se está despertando de nuevo el interés por la política, y así se ve con las audiencias que han tenido, tanto a nivel nacional como autonómico, con mejores porcentajes de cobertura de pantalla que en otras ocasiones. Espero que eso tenga como resultado una menor abstención el próximo domingo”.

-¿Qué tienen estas elecciones generales para que las catalogue como cruciales?

“Estas elecciones generales son cruciales porque nos estamos jugando la unidad y el futuro de nuestro país. Nos estamos jugando que gobierne Pedro Sánchez con los independentistas o contar con un proyecto de futuro bajo el liderazgo de Albert Rivera. Hemos tendido una mano al Partido Popular para ver si después del día 28 cuadran los números, y el resto de partidos tendrán que posicionarse. Está claro que sacar del Gobierno a ese pacto con los independentistas es crucial para el futuro de nuestro país”.

-¿Y qué se juega Canarias?

“Canarias se juega seguir con el señor Sánchez, y con el señor Sánchez Canarias pierde. No es porque lo diga yo, sino porque los hechos están ahí. En estos 10 meses le ha dado tiempo para decir que no se podía aplicar el 75% de descuento para los residentes para decir al final que sí porque la presión le pudo. También le dio tiempo para olvidarse del Régimen Económico y Fiscal (REF) en esos presupuestos que nos presentó, como también le dio tiempo de quitar cerca de 400 millones de euros que Ciudadanos ya había negociado. Como también se olvidó de nuestras singularidades cuando trató sobre el brexit, ya que no incluyó ninguna medida para nuestro sector primario, a pesar de que prácticamente la mitad de nuestra producción de tomates y pepinos se exporta al Reino Unido. De hecho, fíjese si se olvidó de Canarias con el brexit que tuvimos que hacérselo ver en la Diputación Permanente. Y así podríamos seguir con un montón de cosas más, porque Canarias en estos 10 meses ha perdido mucho”.

-Usted presumió en el debate del pasado miércoles de que Ciudadanos es el único partido con agenda canaria en su programa electoral para estas generales.

“Sí. Tenemos un anexo con una agenda canaria de 23 puntos, y el primero es clave: la defensa de nuestro REF, que es una herramienta, no un privilegio, para reducir nuestra distancia geográfica”.

-¿Está orgullosa del trabajo realizado en el Congreso?

“Sí, porque es mentira que, si no hay diputados nacionalistas canarios no se hable de Canarias, dado que, al repasar la actividad durante estos tres años y medio se comprueba que los diputados canarios más activos fuimos los dos de Ciudadanos”.

-¿Algún logro en particular?

“A pesar de que estamos en la oposición, conseguimos un logro histórico, como es acabar con los aforamientos en las Islas”.