El patrimonio histórico canario está a buen recaudo

El voraz incendio de la catedral parisina de Notre Dame, declarada Patrimonio de la Humanidad y con más de 800 años de historia, tuvo en vilo a todo el mundo este lunes. Afortunadamente su estructura está a salvo y parte de sus bienes artísticos también. “Lo que ha ocurrido en Notre Dame desde el punto de vista técnico ha sido una negligencia con toda seguridad. Siempre influye la suerte en muchos avatares de la vida y cuando estás haciendo restauraciones pero no se entiende que en unas obras de restauración y nada menos que en una catedral de esas características pueda ocurrir lo que ha ocurrido. Hay que esperar al informe final pero lo que hemos comentado con otros compañeros, directores generales de otras comunidades autónomas, el denominador común es que es increíble”, comenta Miguel Ángel Clavijo, director de Patrimonio Histórico de Canarias. Cuestionado si la nueva Ley de Patrimonio contempla algún plan de seguridad específico contra incendios, afirma que no. “Los inmuebles que tenemos en Canarias independientemente de la administración que se ocupe de ellos, tienen la obligación de tener las medidas, por puro sentido común, de precaución contra incendios y contra cualquier otro tipo de catástrofe que, entre comillas, puedan ser más o menos controladas, porque hay otras que son imposibles de controlar”.

En una entrevista concedida a este periódico el año pasado, a raíz del incendio destruyó este domingo el Museo Nacional de Brasil, en Río de Janeiro, una institución con 200 años de historia y de la que se ha perdido entorno al 90% de unos fondos de 20 millones de piezas, Amaya Conde, consejera de Museos del Cabildo de Tenerife, aseguraba que para evitar estas desgracias era esencial que los edificios tengan un buen mantenimiento y revisiones periódicas. “Lo importante es que los edificios estén impecables”.

Eso mismo indica Clavijo tras recordar el terrible incendio del Obispado de Tenerife en 2006. “Aquello fue una desgracia y no tenía por qué haber ocurrido, pero ahora ya este tipo de inmuebles están bastante bien protegidos”. En cuanto al mantenimiento, al director insular le extrañaría que alguno de los inmuebles importantes de Canarias que albergan nuestro patrimonio cultural no estén al día y con las debidas condiciones, básicamente “porque es obligado. Se pasan revisiones”. “Tendría que ocurrir un terremoto, algo que se nos escapase de las manos o una negligencia brutal” para que, por ejemplo, en el Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA) se diera una situación de pérdida total.

Como decíamos antes, cada edificio tiene su propio protocolo. Conde señalaba el año pasado que el Cabildo de Tenerife, por ejemplo, tiene un protocolo de actuación con el Consorcio de Bomberos en el que sus efectivos, “en caso de un incendio o algún incidente en la Casa Lercaro (Museo de Historia y Antropología situado en La Laguna), saben qué piezas museísticas tendrían que salvar primero”.

Miguel Ángel Clavijo también traslada a los conservadores parte de la responsabilidad de que dicho protocolo funcione. “Tienen que tener la colección bien ordenada y catalogada, sobre todo el sitio. A estas alturas, Canarias está muy bien salvaguardada para que este tipo de contratiempos. A raíz del incendio del Obispado hubo varias reuniones en su momento sobre este particular, con monográficos específicos con las iglesias que tenían que renovar sobre todo el sistema eléctrico y se pusieron manos a la obra. Me consta que se hicieron inversiones desde Gobierno y Cabildos en este tipo de inmuebles, por lo menos en los más emblemáticos como por ejemplo la Catedral de La Laguna. A ese nivel podemos estar bastante tranquilos”, afirma. “Nuestro patrimonio está a buen recaudo. Se han puesto las medidas desde el Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos y las dos diócesis (Nivariense y Canaria) para que este tipo de cosas no ocurran”, concluye Clavijo.