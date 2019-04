Paren máquinas: ya está aquí el primer tráiler del noveno episodio de ‘Star Wars’

La fuerza vuelve a la gran pantalla. Y es que ya ha salido el primer avance de la nueva película de la saga de ‘Star Wars’. A buen seguro, ‘The Rise of Skywalker’ llenará las salas el próximo mes de diciembre, fecha en la que se estrenará la película dirigida por J. J. Abrahams.

Este fragmento del tráiler de ‘Star Wars’ se estrena en una semana importante para los amantes de toda la saga, pues desde este jueves se celebra en Chicago (Estados Unidos) el ‘Star Wars Celebration‘, la convención principal de la Galaxia originada por George Lucas.

Muchas son las preguntas de los fans de este histórico conjunto de películas de ciencia ficción. ¿Dará alguna respuesta este avance del Episodio IX? Dentro vídeo

Every generation has a legend. Watch the brand-new teaser for Star Wars: #EpisodeIX. pic.twitter.com/fWMS13ekdZ

— Star Wars (@starwars) 12 de abril de 2019