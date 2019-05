El PSOE quiere pactar con CC para echar a Luisa Castro de Güímar

Airam Puerta, cabeza de la lista electoral del PSOE que volvió a repetir cinco concejales en estas elecciones, no ha ocultado su deseo de dejar a Luisa Castro (PP) en la oposición, “como ella hizo con nosotros en 2013 y como ha hecho hace unos meses con los nacionalistas”. Puerta, que se mostró contrariado por no aumentar su representación en el consistorio -“subimos 179 votos, pero esperábamos muchos más por nuestro arduo trabajo”, comentó- no esconde que “nuestra idea es que Luisi pase a la oposición” y para ello “comenzaremos en breve conversaciones con Coalición Canaria”, con quien alcanzaría la mayoría absoluta (9 concejales), sin tener que sumarse al pacto Sí se puede o Ciudadanos, que lograron un acta de concejal, por seis las del Partido Popular, dos menos que hace cuatro años.

Puerta dijo que se está a la espera de anular diez votos del Partido Popular, aunque es consciente que “eso no variaría nada”, puesto que los populares sacaron más de seiscientos votos a los socialistas, quienes en la etapa democrática ganaron siempre las elecciones excepto en las dos últimas consultas en donde el PP ha sido el vencedor.

Airam Puerta preguntado por la posibilidad de pactar con el PP, como hizo Rafael Yanes, afirmó que “no vamos a pactar con quienes nos echó del Gobierno local” y se atrevió a pronosticar que “Luisi ya es pasado”, recordando que “también echó del Gobierno a CC”. Gustavo Pérez, candidato nacionalista que pasó de dos a cuatro concejales, gracias entre otras razones al fichaje del exedil popular Juan Delgado -ganó en Agache- no ha sido tan claro como Puerta a la hora de anunciar un posible pacto con los socialistas ni descartar un nuevo acuerdo con el PP. Luisa Castro, no obstante, ya ha dicho que hablará con todos, pero que “si tengo que ir a la oposición no pasa nad”, ha comentado. Preguntado David Román, secretario del PP en Güímar y concejal electo, sobre la posibilidad de que CC pida la cabeza del asesor de la alcaldesa, Víctor González, para revalidar el pacto roto hace tres meses, señaló rotundamente: “Es como si nosotros le pedimos la cabeza de Juan Delgado”.

Tanto Gustavo Pérez como Airam Puerta han manifestado que la decisión del acuerdo de pacto “se tomará en Güímar”, recordando que ya Rafael Yanes fue capaz de pactar con el PP cuando el partido había anunciado el pacto en cascada con los nacionalistas.