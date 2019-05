El tinerfeño José Padilla triunfa en los Premios Max

El dramaturgo tinerfeño José Padilla ha logrado el galardón al Mejor Espectáculo para Público Infantil, Juvenil o Familiar en la gala de los Premios Max que se desarrolla en Madrid. La obra ‘Dados’ producida por Ventrículo Veloz.

La obra Dados, escrita y dirigida por Padilla, formaba parte de la terna nominada junto a las obras El viaje de Ulises, de Gorakada Teatro, y La Granja, de Teloncillo Teatro. En una entrevista reciente, cuando Dados se posicionó como finalista, José Padilla mostraba su gran alegría por esta candidatura en conversación telefónica con DIARIO DE AVISOS. “De todas las veces que he estado nominado en esta primera criba, esta es la que más me llena por el proyecto, el equipo y el mensaje que estamos contando con Dados. Es la nominación que más feliz me hace con diferencia”. El tema del que Padilla expone en esta obra es la identidad de género y la transexualidad.