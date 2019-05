Fraga: “Gobierno y Cabildo no pueden funcionar a golpe de ocurrencias”

Ganó las elecciones en 1987 y desde entonces ocupa la Alcaldía de Adeje, un municipio que es punta de lanza turística en España y cuya realidad hoy no tiene nada que ver con el “Adeje de la lejanía” que se encontró José Miguel Rodríguez Fraga cuando asumió el bastón de mando. 32 años al frente del Ayuntamiento y siete mayorías absolutas consecutivas lo convierten en un referente del municipalismo nacional. “Estar más o menos tiempo en un cargo público no es ni bueno ni malo, lo importante son los resultados”, aclara.

-¿No se va a retirar nunca?

“Alguna vez me retiraré. No me planteo la vida de cuatro en cuatro años. Creo que la estabilidad del proyecto ha sido buena para el municipio y me ha arrastrado a mí también a estar al pie del cañón, reinventando, corrigiendo y mejorando en todos los frentes”.

-Las prioridades de ahora de Adeje no tienen nada que ver con la realidad que se encontró cuando fue elegido alcalde por primera vez…

“No, claro. Las prioridades actuales tienen mucho que ver con todo lo que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo, junto a mucha gente, sobre todo concejales y empresarios que han creído en este destino”.

-¿Cómo era aquel Adeje de 1987, cuando ganó sus primeras elecciones?

“Estaba naciendo el turismo y había mucha incertidumbre. Era un Adeje que prácticamente no existía, el Adeje de la lejanía. Había que colocar el municipio en el mapa. En aquella época hablábamos de recuperar la dignidad y el orgullo para situar a Adeje en su sitio. Creo que en gran medida lo hemos logrado”.

-¿Qué hoja de servicio le presenta ahora a los ciudadanos después de sus últimos cuatro años de mandato?

“Está a la vista. Este es un proyecto de calado en el tiempo y en el espacio. El Ayuntamiento ha sido capaz de generar un marco de entendimiento, de colaboración, de agilidad, de priorizar proyectos y de defender lo público. Debemos continuar por ese camino. La transformación no se detiene”.

-Suele subrayar que una de sus grandes prioridades son las políticas sociales, y en ese ámbito su municipio no es ajeno a un grave problema que afecta al Sur, como es la falta de viviendas y especialmente sociales. ¿Qué está haciendo su ayuntamiento?

“Ya vivimos un problema similar en los años 90 cuando comenzaba a llegar la gente aquí para trabajar y los constructores tenían su cabeza en el desarrollo turístico. Hicimos entonces 1.000 viviendas de calidad. Ahora estamos en una segunda fase. Nos planteamos seriamente generar suelo, prepararlo y generar espacios complementarios con todos los servicios necesarios. Estamos trabajando en un proyecto muy interesante, la segunda fase del Galeón, donde vamos a generar espacio para construir viviendas con un entorno de calidad. En Armeñime también tenemos suelo preparado para hacer operaciones potentes que nos permitan poner en el mercado viviendas asequibles para los trabajadores”.

-Además de la vivienda, ¿qué otras prioridades se marca?

“Dentro del destino turístico líder que somos, cuyo mantra es la calidad, es fundamental seguir apostando por nuestro compromiso de primar la educación, la formación y el empleo. Hay que ir al rescate del talento y que nadie se tenga que ir de aquí porque no ha encontrado su sitio. El proyecto Auge que iniciamos hace unos días va en esa dirección. Pero también impulsamos iniciativas para ayudar a las personas con mayores dificultades de empleabilidad, ya sea por edad o por falta de preparación. El proyecto estrella más sensible es el Alas, para apoyar a las personas con diversidad funcional y que puedan acceder al mercado laboral”.

-En su discurso de los últimos meses cobra cada vez más fuerza las políticas medioambientales. ¿Será uno de los grandes ejes de su noveno mandato, si es elegido alcalde?

“Sí. Al igual que hemos hecho con el turismo, el compromiso medioambiental debe vertebrarlo todo. Por ahí tiene que ir la calidad, la inteligencia turística y la utilización de las nuevas tecnologías. Vamos a un mundo global pero el compromiso medioambiental es local, lo cual no deja de ser un planteamiento curioso”.

-Y en ese ámbito cuentan con una punta de lanza pionera en el Sur, como es un bosque productivo que ya está en marcha y por el que el Ayuntamiento acaba de recibir el Premio Impulso Sur de DIARIO DE AVISOS…

“Es espectacular, un gran espacio verde de convivencia, consumidor de carbono, generador de oxígeno, creador de empleo y un centro de concienciación y de potenciación del sector primario. Ahí estará el mercado del agricultor y un gran espacio de enseñanza. Queremos que sea un lugar de encuentro, de reflexión, de compromiso y de trabajo”.

-En los premios Impulso Sur dijo que da la impresión de que cuando hablamos del Norte y del Sur en una isla de poco más de 2.000 kilómetros cuadrados parece que hablamos de Estados Unidos, aunque apostilló que si las distancias se miden en minutos sí nos parecemos a EE.UU…

“Es que hace falta un compromiso de verdad con la Isla y un Gobierno y Cabildo serios que no funcionen a golpe de ocurrencias electorales. La gente sufre a diario con los atascos, está en riesgo el destino turístico y comprometemos el modelo de Isla. Si no estamos bien comunicados, ¿qué modelo de Isla podemos hacer? Pero si estamos bloqueados, paralizados, muertos… Los que nos han traído hasta aquí no son, desde luego, los más indicados para arreglar el problema. No es una cuestión de estar mucho tiempo en los cargos, qué te voy a decir yo, el problema es estar mucho tiempo haciéndolo mal. Lo que importa son los resultados”.

-¿Cuándo, por fin, será una realidad el Hospital del Sur?

“Es el paradigma de la mala política. Yo llevo 30 años reivindicándolo y todavía estamos discutiendo sobre el tema. No me vale que digan que han surgido los problemas ahora. Es un claro ejemplo de que CC está inhabilitada para impulsar un nuevo modelo de Isla, porque CC no ha visto nunca Tenerife como un conjunto sino su parte y las partes de las otras islas que les interesaba para mantenerse en el poder. Nunca ha habido un compromiso real con la Isla. ¿Qué resultados ofrece CC después de 32 años en el Cabildo?

-¿Qué cree que puede aportar Pedro Martín en ese rumbo hacia el nuevo modelo de Isla que propone el PSOE?

“Es el hombre adecuado para pilotar ese cambio. Está en la edad adecuada, cogió un municipio con muchas dificultades y lo ha sacado adelante, tiene experiencia, proyectos y las ideas claras”.

-¿Considera, sinceramente, que se dan las condiciones para una victoria socialista en el Cabildo el 26-M?

“Así lo percibo, porque las contradicciones de CC ya son insoportables: la sanidad es un desastre, no hay más que ver cómo están los centros de salud, por no hablar de los colegios del Sur. No hay un compromiso real para llevar los servicios de calidad a la gente”.

-¿Por qué cree que no es el momento de plantear el tren del Sur?

“Porque es una tomadura de pelo. Con la situación que tenemos, que nos vengan a hablar del tren del Sur como una solución para dentro de 20 años, no tiene nombre. Si esto es mucho más sencillo, es pedir a un grupo de expertos, que alguno habrá en el mundo, que haga un plan de movilidad para la Isla. Eso es lo que yo hubiera hecho en el minuto cero y es lo que creo que hará Pedro Martín nada más llegar a la Presidencia del Cabildo”.

-¿Cómo ha encajado el pronunciamiento del TSJC anulando los PMM de Costa Adeje?

“Los PMM son un buen instrumento, con algunos matices, que nos ha permitido la renovación del 90% de los hoteles del municipio, saliendo de una crisis económica. Después de un recurso, el TSJC no ha entrado en el fondo, hay un defecto de forma que lo anula. El Gobierno de Canarias lo recurrirá y, posiblemente, nosotros también. Hay que esperar y buscar alternativas, porque la situación es compleja”.

-Volviendo al 26-M, usted, que es uno de los pesos pesados del PSOE y ha ocupado la presidencia de la gestora regional, ¿qué expectativas le augura a su partido en las elecciones autonómicas?

“La información de la que partimos es muy buena y si me preguntas por mi intuición también te digo que es buena. Va a ser el momento del cambio. CC está agotada, es evidente, con un montón de problemas, un presidente con líos judiciales y una presentación de logros nula prácticamente. En todas las cosas malas somos los primeros, y en las buenas estamos los últimos. Los canarios piden y merecen un cambio”.

-¿Y si se dieran las condiciones y le piden consejo, apoyaría un pacto en el Gobierno autonómico con CC?

“La experiencia que tenemos con CC es nefasta. A mí me tocó una parte del calvario de la ruptura del pacto siendo presidente de la gestora. Se dijo que era por el Fdecan y esa no fue la causa. ¿Y qué ha pasado con aquella gran polémica que montó Carlos Alonso sobre las carreteras? ¿Se fue Ornella y todo se arregló? Los pactos con CC nunca han sido una buena experiencia para nosotros. Esa es la pura verdad y a mí me gustaría que se abriera el escenario a otras posibilidades progresistas”.

-¿Qué resultados le augura a Patricia Hernández en la pugna con Bermúdez por Santa Cruz?

“Espero que gane las elecciones, porque necesitamos en ese proyecto de Isla gente con una visión dinámica y de conjunto, y Patricia la tiene. Estoy convencido de que hará un buen papel, porque conecta muy bien con la gente de Santa Cruz. Cuando no ganó las primarias por muy poco, le dije: “A lo mejor vas a descubrir que lo mejor que hay en el mundo es ser alcalde”.

-¿Le ha sorprendido la carrera meteórica de Pedro Sánchez después de tocar fondo en el partido en aquel traumático comité federal de 2016, donde presentó su dimisión como secretario general?

“Nos ha sorprendido a todos y estamos encantados. Ha demostrado una capacidad de resistencia admirable. Tiene unas dotes inmensas de líder”.