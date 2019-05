Gloria Rojas: “Quiero colocar a la ULL como referente intelectual y científico de Canarias”

El próximo 13 de mayo se celebrarán las elecciones a rectora de la Universidad de La Laguna (ULL), en las que concurren tres candidatas. Gloria Rojas Rivero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, se presenta como una defensora de la “universidad pública” y buscará conseguir un “marco de financiación pública plurianual”, además de incidir en la mejora de la docencia y las “condiciones laborales”.

-¿Qué conclusión realiza de la campaña electoral?

“Tenemos una comunidad universitaria agradecida. Tengo motivos para el optimismo, espero ganar, pero si no fuera así, esta experiencia ha valido la pena. Tras mis visitas por los campus, hay muchas cosas que no me sorprenden. Llevo 42 años en la Universidad. He tenido cargos de gestión en el Departamento, como decana de la Facultad, como secretaria general de la ULL hace 16 años… Por tanto, tengo experiencia y conozco la Universidad. Quiero apostar por un modelo de universidad pública, potente, y colocar a la ULL como referente intelectual y científico de la sociedad de Canarias”.

-Presenta una candidatura muy potente, con varios miembros que repiten del actual equipo. Sin embargo, no es continuista.

“Me propone como rectora un equipo que me da su confianza. Algunos miembros forman parte del equipo actual, y parto con esa ventaja, pero no soy continuista. Voy a corregir errores y voy a tratar de mejorar todo lo que pueda. No soy continuista ni tampoco rupturista. Tengo un nuevo proyecto que no tiene nada que ver con el programa del anterior rector. Estoy segura de que tengo el mejor equipo, un conjunto de personas valiosas que he conseguido reunir y concitan la sensibilidades de los distintos campus y un gran compromiso con la ULL”.

-La presencia de tres candidatas a rectora es algo histórico.

“Ya estamos haciendo historia en toda la universidad española, y tendremos la segunda rectora en esta bicentenaria ULL. Esto tiene que ver con los tiempos que estamos corriendo, y lo hemos comprobado en las manifestaciones del 8 de marzo de los últimos años, en las que muchas mujeres, acompañadas por hombres, salimos a la calle a visibilizar nuestra presencia. Somos tres catedráticas, perfectamente capacitadas, que podemos optar al Gobierno de la ULL”.

-Pero todavía quedan muchas barreras por romper.

“Hay que seguir limando diferencias, rompiendo barreras, techos de cristal y la brecha salarial. He trabajado, investigado y he sido docente en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, donde me he preocupado por el trabajo de las mujeres. Soy investigadora sobre la ley de la igualdad desde 2007. En la relación laboral se manifiesta la mayor desigualdad de la sociedad”.

-¿Qué medidas pondrá en marcha si sale elegida para mejorar la formación del alumnado?

“Quiero facilitar a los jóvenes con dificultades el acceso a la universidad, reduciendo tasas y ampliando becas. Renovaremos la oferta educativa, haremos caso a lo que nos demanda la sociedad en cuanto a las nuevas titulaciones, postgrados, dobles grados, enseñanza bilingüe y semipresencial. Lo importante es tener los objetivos claros. Debemos mejorar los importantes índices de abandono de algunas titulaciones. También hay que ofrecerles mejores condiciones de estudio, aulas decentes, mobiliario adecuado a los nuevos tiempos y formas de aprendizaje, ofrecerles actividades culturales y deportivas, e incentivar su participación”.

-Si hablamos del personal administrativo y del profesorado, hay mucha tarea por hacer.

“Muchos problemas tienen que ver con la terrible crisis económica que pasamos. Hicimos muchos sacrificios, y tanto el PAS como el PDI fueron muy generosos, trabajando por encima de sus posibilidades. En 10 años hemos perdido 150 millones de presupuesto. Creo que ya es hora de salir y ver la luz. Creo que hay que mimar y animar a la gente. Hay trabajadores desanimados y tenemos que darles nuevos retos para estimularles a mejorar. Queremos dar un impulso a la investigación, tratando de aumentar los recursos, apoyando a los jóvenes y tratando de visibilizar su trabajo”.

-¿Cómo planteará la renovación del personal de la ULL?

“Queremos hacer un relevo generacional planificado en el que apliquemos medidas como reducir la carga docente a determinado profesorado, para que vayan entrando otros en formación, garantizando la calidad de la docencia. Vamos a contratar a personas cualificadas y tenemos grandes investigadores vinculados, en programas como el Ramón y Cajal, a los que hay que estabilizar y facilitarles el acceso como PDI con todos los derechos”.

-¿Cómo resolverá los problemas en La Palma y Adeje?

“Sabemos que no están funcionando bien y las clases por videoconferencia no están dando respuesta a las necesidades actuales del alumnado. Tenemos medios tecnológicos más avanzados y vamos a atender su mejora. Llevo en mi equipo al catedrático Manuel Area, que sabe todo lo referente a enseñanza moderna y tecnología educativa, para dar respuesta a la enseñanza online, semipresencial, y mejoraremos la docencia en La Palma y Adeje”.

-Habrá que sentarse a negociar duro con el nuevo Gobierno.

“Hay cosas que se pueden hacer sin dinero, como cambiar formas y estilos de funcionamiento y trabajo, pero la mayoría necesitan fondos. Hay que convencer al Gobierno de que deje de poner límites, sobre todo a la hora de contratar. Nuestro capital fundamental es el humano, al que hay que cuidar y aumentar. Necesitamos un marco financiero estable, una ley de financiación aprobada en el Parlamento que nos ofrezca estabilidad, basada en criterios objetivos y plurianual, que garantice una financiación suficiente para abrir líneas extraordinarias con las que afrontar necesidades”.