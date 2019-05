Jesús Morales: “En Guía de Isora se está gestando un cambio silencioso”

Confía en que se cumpla el refrán y que a la tercera vaya la vencida. Después de intentarlo en 2003 y 2007, Jesús Morales (48 años), aspira de nuevo a la Alcaldía de Guía de Isora por Coalición Canaria (CC) después de su periplo como consejero insular y vicepresidente cuarto en el Cabildo desde 2011 hasta hoy.

-Se las vuelve a ver ocho años después con Pedro Martín (PSOE). No parece a priori una pugna fácil con quien lleva 24 años de alcalde y cinco mayorías absolutas seguidas…

“A Guía de Isora le hace falta un nuevo impulso. Después de 24 años gobernando la misma persona, la ilusión y las ganas de escuchar al vecino no son las mismas. Creo, incluso, que es una deslealtad con el municipio que el actual alcalde se presente a dos candidaturas y encima diga que su prioridad es el Cabildo.”

-¿Cómo analiza la situación actual de Guía de Isora?

“En los últimos cuatro años ha habido un estancamiento. Hubo un primer impulso tiempo atrás con el actual mandatario, pero en este momento todos los hoteles que se prometieron siguen en camino. Si comparamos el nivel de inversión pública comprobamos que quien ha dado un impulso a Guía de Isora ha sido en gran medida el Cabildo: en la costa, en infraestructuras turísticas, en instalaciones deportivas y en espacios culturales como el de Playa San Juan, entre otras. Tampoco se ha terminado de explotar la potencialidad de las medianías. Es un error no apostar decididamente por el turismo rural, de naturaleza o el agroturismo. También hace falta transporte público en la zona alta del municipio. Son muchas cosas que no funcionan como debieran”.

-¿Cuáles serían sus prioridades, tanto en la costa como en las medianías?

“Hay un descontento real en esos dos ámbitos. En las zonas de medianías hay quejas por la falta de movimiento y dinamización. Y en la costa hay asignaturas pendientes como la circunvalación de Alcalá. El alcalde podrá decir que es culpa de otras administraciones, pero ni siquiera hay trazada una línea en el Plan General. Yo prometí, como candidato en 2003, la circunvalación de Alcalá. Dicho eso, la queja más generalizada que percibo es que el alcalde no está y que en muchos casos no responde a las peticiones de los vecinos para reunirse. Lógico, porque opta a la Alcaldía, a la Presidencia del Cabildo y además es secretario insular del PSOE. Así es imposible dedicarle el tiempo que necesita el municipio”.

-Hablando de necesidades, ¿cuál es la principal demanda social del municipio?

“La vivienda, no solo en Guía de Isora sino en el Sur. Tenemos un grave problema de falta de vivienda y, sobre todo, sociales. Al Gobierno de Canarias hay que pedirle que construya más, algo que ya he hablado con los presidentes del Gobierno y del Cabildo. No se ha hecho ninguna vivienda social desde que Pedro Reyes (CC) era alcalde, es decir, antes de 1995. Pero hay que actuar desde el realismo, yo no me puedo comprometer con los vecinos a hacer 100 viviendas sociales cuando sé que mi capacidad económica no me lo permite”.

-¿Cómo evalúa las relaciones entre Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias?

“El Ayuntamiento debe trabajar mucho más de forma conjunta con las administraciones. En Guía de Isora cuando algo huele a Cabildo, al Gobierno de Canarias o a CC se evita la información. Con la residencia de mayores no dicen que el Cabildo invierte 1,7 millones de euros, y lo mismo ocurre con el Paseo de La Jaquita, por poner solo un par de ejemplos”.

-Un cuarto de siglo después sigue sin moverse una piedra en el Puerto de Fonsalía. La Consejería de Obras Públicas ya ha respondido al último informe negativo de Costas. ¿Ve una salida a esta situación de bloqueo?

“El Gobierno de Canarias ha enviado a Costas el contrainforme con respecto a la declaración de impacto ambiental en lo referido al dominio público marítimo-terrestre. Entiende que todo es salvable y sigue defendiendo la misma ubicación. Nosotros vamos a seguir apoyando el puerto, que recuerdo que fue una idea de Adán Martín, y también reclamamos las competencias de costas para la Comunidad Autónoma”.

-¿Cuál será su política turística, si es elegido alcalde?

“Apostar por un turismo de calidad, pero aprovechando toda la transversalidad que aporta la agricultura, los cascos históricos y el patrimonio de las medianías, como Chirche o el Caserío de las Fuentes. A todo eso hay que sacarle más rendimiento”.

-En esos días de campaña otro de sus mensajes va dirigido a mejorar la seguridad de vecinos y turistas. ¿Tanto le preocupa?

“Le doy un dato. En Guía de Isora hay más coches patrulla que policías. Solo hay 11 agentes. Necesitamos incrementar la plantilla. Por eso digo que mejorar la seguridad es otra de nuestras prioridades, como también lo es potenciar las bandas de música, hacer una biblioteca en el casco de Guía, crear un servicio de orientación laboral para los jóvenes y fomentar planes de empleo para sectores emergentes y no solo para contratar seis meses a personas para barrer las calles”.

-¿Qué expectativas vislumbra a su partido, CC, en el Sur?

“Contamos con magníficos candidatos, aunque nos enfrentamos a adversarios fuertes, todo hay que decirlo, pero hay un nivel más equiparado que nunca entre CC y PSOE. En el caso de Guía de Isora se está gestando un cambio silencioso. Tenemos nuestro proyecto, pero las elecciones no se ganan, se pierden y nosotros trabajamos en términos estratégicos para que las elecciones las pierda el actual alcalde”.