Cambian el nombre de dos calles de Tenerife por Marisol y Luis Cejas, bibliotecaria y médico del municipio

El Ayuntamiento de Guía de Isora ha conmemorado la contribución de los vecinos Marisol y Luis Cejas, bibliotecaria y médico del municipio durante muchas décadas, con la asignación de sus nombres a dos calles en el casco histórico del municipio. La vía Che Guevara pasa a llevar el nombre de ella, mientras que la calle Salvador Allende se conoce a partir de ahora bajo el nombre del doctor.
La alcaldesa Ana Dorta explicó que “esta modificación se produce para rendir tributo al legado de dos personas que han formado parte de la vida y el día a día de muchas generaciones de vecinos y vecinas. Permanecen en nuestra memoria colectiva y ahora también lo harán sobre el mapa del municipio”.
Marisol Cejas Barreto, ya jubilada, desempeñó durante décadas funciones como bibliotecaria municipal. Contribuyó a la promoción de la lectura, el acceso al conocimiento y al acompañamiento educativo y cultural de la ciudadanía. Su dedicación, vocación de servicio público y compromiso con la vida cultural de Guía de Isora justifican un reconocimiento institucional permanente.
Mientras, Luis Cejas, médico de reconocida trayectoria, fue durante décadas un referente profesional y humano para muchas generaciones de vecinos y vecinas. Reconocido por su cercanía, vocación y compromiso con aquellas personas más vulnerables, dejó una profunda huella en la ciudadanía.