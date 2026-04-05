Guía de Isora festeja su Pascua Florida con 24 obras de arte en la calle

La Pascua Florida 2026 ha llegado a su jornada final. Con 24 obras de arte floral desplegadas por las calles, plazas y rincones del casco histórico de Guía de Isora, se despide así una edición marcada por la participación de un selecto grupo de artistas invitados, referentes culturales del Archipiélago, pero también internacionales.
La alcaldesa, Ana Dorta (CC), destacó que durante la Pascua Florida “las calles y rincones del municipio se convierten en espacios de arte y creatividad en torno a la pasión, muerte y resurrección de Cristo”.
En este sentido, puso en valor la implicación de artistas, así como de asociaciones, colectivos municipales, el personal del ayuntamiento y las parroquias, cuya participación “ha hecho posible el desarrollo del evento”.
Así lo refrendó Carlos Álvarez (PP), concejal de Cultura y primer teniente de alcalde: “Es uno de los eventos más importantes a nivel cultural que se realizan en el municipio. Es un escaparate de Guía de Isora al mundo. Algo único en Canarias y en España en su género. Lo mejor del arte floral de España está aquí, sin olvidar a los artistas canarios. Es difícil explicarlo con palabras; hay que visitarlo y sentirlo”.
La edición de este año sumó 24 instalaciones artísticas distribuidas a lo largo del recorrido procesional del casco histórico, una cifra que refleja el crecimiento sostenido del proyecto desde sus inicios.
Al frente del mismo, como director artístico, está Carlos Curbelo, el creador que lleva años siendo el motor intelectual y organizativo de la Pascua Florida. “El proyecto nació para diferenciarnos del resto de actividades relacionadas con la Semana Santa”, explicó. “Invitamos a floristas para que plasmen el arte desde otro punto de vista. Hay instalaciones desde lo más conceptual a lo más barroco y minimalista. Es una variedad interesante”.
La Pasión de Cristo como hilo conductor
Dentro de ese crisol, todas las obras mantienen la Pasión de Cristo como hilo conductor y la flor como lenguaje. La participación reúne a floristas y artistas llegados de distintos puntos de la geografía nacional, junto a nombres propios del panorama canario, entre ellos el Premio Canarias de Bellas Artes Fernando Álamo. Por ejemplo, Alex Segura, diseñador floral barcelonés que debutó este año en la Pascua Florida, valoró su participación como “un reto y una experiencia fantástica”. “Hay muchos eventos florales relacionados con la Semana Santa, pero creo que este en cuestión es único”, afirmó.
La 24 instalaciones de la Pascua Florida 2026 podrán visitarse hasta hoy, Domingo de Resurrección.