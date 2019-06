Luisa Castro: “Cuando entré de alcaldesa había el doble de deuda y yo no lloré”

Carmen Luisa Castro (PP), hasta el pasado sábado alcaldesa de Güímar, ha salido al paso de las declaraciones del nuevo regidor municipal, el socialista Airam Puerta, tras denunciar que el lunes se encontró con “dos millones de euros en facturas firmadas sin expedientes, sin consignación presupuestaria y sin crédito”. La exalcaldesa recuerda que, “cuando presenté en 2013 la moción de censura, yo me encontré cuatro millones de euros de deuda y no lloré, la asumí y se terminaron pagando”, señala.

Además, la ahora líder de la oposición manifiesta que “el Gobierno del Partido Popular les ha dejado un remanente positivo de ocho millones de euros en caja, para que paguen, y sin deuda con los bancos”, y recuerda que el propio Airam Puerta propuso en una moción en junio del año pasado “que se utilizara el superávit de dos millones de euros del año 2017 a obras financieramente sostenible”, como un aparcamiento público, la rehabilitación de los pabellones municipales y el campo de Tasagaya, expuso entonces el líder local del PSOE.

Castro afirma, además, que “ellos sabían perfectamente cómo estaban las cuentas y la necesidad de las modificaciones de crédito, porque todos esos datos los tenía [Airam Puerta] y no entiendo entonces cómo quiere ser alcalde. La diferencia entre Airam y yo es que él me llevó a la Fiscalía por levantar reparos, lo que yo no voy a hacer nunca estando en la oposición, cuando son cosas que tienen que hacer los ayuntamientos en el día a día si en realidad quieres sacar al pueblo adelante y tomar decisiones. Eso es ser alcalde”. “Lo que tienen que hacer con estas facturas -agrega- es que abstenerse en el Pleno y nosotros las sacamos adelante, como siempre hizo el PP, porque nuestro socio no firmaba ni siquiera aquellas partidas de sus áreas”, comentó Castro.

Para la alcaldesa, el problema en Güímar es que “el presupuesto de 14 millones de euros siempre se queda corto y hay que hacer modificaciones de crédito con reconocimiento extrajudiciales. Lo que se han encontrado es un ayuntamiento saneado, lo que sucede es que hay unas facturas que no se han podido pagar porque estábamos en minoría y porque el Presupuesto municipal se aprobó tarde. Repito, ser alcalde es tomar decisiones, levantar reparos y pagar a los proveedores, bienvenido a la vida real, señor Puerta”.

A este respecto, Pedro Daniel Pérez, exconcejal de Hacienda, recuerda que “el Ayuntamiento no está roto ni endeudado y cumplimos con las ratios del pago a proveedores, como puede confirmar la interventora”.

Airam Puerta

El alcalde, Airam Puerta, manifestó ayer que sigue sorprendido por los números que se encuentra en el Ayuntamiento y del “desorden” económico existente, aunque declaró que tratará de ponerse de acuerdo con los distintos proveedores “para explicarles la situación y para tratar de diferir los pagos hasta que esas facturas puedan tener el visto bueno”, señaló un preocupado alcalde.

Candidatas a reina de San Pedro

El Ayuntamiento de Güímar acogió ayer la presentación de las 10 candidatas a Reina de las Fiestas de San Pedro, con la presencia del alcalde, Airam Puerta, y la concejala del área, Patricia Encinoso. La elección se celebrará en la gala de este viernes en el escenario de la plaza de San Pedro.