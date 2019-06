Víctor Hubara (Abubukaka): “La política es el sector con más comedia de nuestro país”

El grupo de humoristas canarios Abubukaka jamás se imaginó que su última ocurrencia tuviera tal repercusión nacional, pese a sus trece años de trayectoria. Un doblaje con imágenes de los líderes políticos en el Congreso de los Diputados que publicaron los cómicos en redes sociales sin ningún tipo de insignia, sin rastro del muñeco vudú que tanto les identifica. Ese mismo día, llegaba a oídos del propio Pablo Iglesias (Podemos), o mejor dicho, a su muro de Twitter: “No sé si será de Late Motiv o quien, pero no puedo parar de reír”.

“Realizamos el vídeo para nuestra sección Stories Semanal en Instagram sin esperar que pudiera funcionar tanto”, ha declarado Víctor Hubara, uno de los integrantes de Abubukaka, a este periódico, reconociendo haber perdido “dentro de nuestro caos” un importante tirón mediático. “Vimos que los usuarios descargaban y compartían la grabación sin referencias”.

Afortunadamente, los humoristas -Amanhuy, Diego, Carlos y Víctor- cuentan desde hace años con un importante elenco de seguidores que se ocuparon de ondear la bandera de Abubukaka ante aquellos despistados que el viernes se preguntaban de dónde procedía tal genialidad. “Ha sido, cuando menos, divertido”, afirma Hubara, quien desearía que “se ponga de moda entre ellos y comiencen a llamarse así en el Congreso”.

Me llega esto por el telegram. No sé si será de @LateMotivCero o de quien pero no puedo parar de reír 😂😂😂 Entre tantas cosas serias reírse un poco cura de muchos males pic.twitter.com/2GHLYGnJrD

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 7 de junio de 2019