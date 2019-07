El nuevo Gobierno de Arico casi costará lo mismo que el anterior

Ayer, en un pleno municipal monográfico, se dieron a conocer las diferentes retribuciones y dedicaciones de los nuevos concejales del denominado Gobierno del cambio en Arico. Como había trascendido semanas atrás, en el pacto entre el PSOE y Primero Arico (PA) se acordó una ampliación del número de concejales con responsabilidades ejecutivas, si bien durante el mandato anterior solo había cinco miembros en el Gobierno de Arico, esta nueva etapa la Corporación contará con siete ediles con cartera, incluida la alcaldesa.

Sebastián Martín (Primero Arico), primer teniente alcalde, será el que más cobre (42.000 euros anuales), con dedicación exclusiva, que también tendrán otros dos concejales (28.000 euros), mientras que los otros tres tendrán dedicación parcial al 75% y no al 90% como pretendían (26.600 euros), sin contar al personal de confianza, en este caso un periodista, que cobrará 21.581 euros. Esta ampliación no producirá ningún sobrecoste en las arcas del Ayuntamiento, si hablamos de los cargos de Gobierno, pues las retribuciones pasan de 178.500 euros a 177.800 euros, un 0,4% menos con respecto al gobierno anterior, siendo la media por concejal de será de 29.633 euros, sin contar a la alcaldesa, que cobrará del Senado y no de los 35.700 euros del mandato anterior.

Tanto la reducción salarial total como el descenso del coste medio por edil se producirán gracias a la liberación salarial de la senadora Olivia Delgado, lo cual permitirá, en palabras de la alcaldesa, “aumentar de 5 a 7 el número de personas dedicadas a solucionar desde el Gobierno la grave situación social y económica en la que han dejado a Arico tanto Coalición Canaria como el Partido Popular”. “Tendremos más personas por menos dinero para sanear el caótico estado financiero del Ayuntamiento y recuperar el estado del bienestar en nuestro municipio, quebrado por el desgobierno de la derecha”.

La principal queja de la oposición fue la no reducción en un 45% de los salarios y la eliminación del personal de confianza, tal y como el PSOE y PA solicitaron durante su oposición. Sus portavoces aclararon que “ese 45% de reducción nunca se llegó a aplicar, desoyendo el mandato del Pleno” y añadieron: “Fue una propuesta concreta para evitar que se encareciera el coste de la Escuela Infantil ante la evidente ausencia de ideas del anterior gobierno para obtener el dinero por otra vía diferente a su sueldo”, dijeron.