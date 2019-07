El remake de ‘El rey león’ lidera los estrenos de cine

La cartelera veraniega recibe esta semana nuevos y esperados títulos de estreno entre los que destaca, sin lugar a dudas, ‘El rey león’, la nueva versión hiperrealista de la popular película de animación. Además llegan otros títulos, como la película de terror y suspense ‘Bosque maldito’ y el drama bélico ‘Ayla, la hija de la guerra’.

Vuelve a la gran pantalla la historia de Simba y el resto de personajes que conocimos hace 25 años a través del clásico de Disney. Su célebre banda sonora fue una de las claves de la película y supuso sendos premios Óscar para el compositor Hans Zimmer y para la canción ‘Can you feel the love tonight?’, de Elton John y Tim Rice, así como otras dos nominaciones para los temas ‘Circle of life’ y ‘Hakuna Matata’. En 1997 dio el salto al teatro musical con un éxito abrumador, primero en Broadway y posteriormente a otros lugares del mundo, como el Teatro Lope de Vega de Madrid, donde han disfrutado del espectáculo más de 4 millones de espectadores. Jon Favreau, quien ya realizó la revisión de ‘El libro de la selva’ hace tres años, dirige ahora esta versión, un claro homenaje a la de 1994 que por medio de técnicas cinematográficas pioneras trasladará al público a la sabana africana y hará creer a la audiencia que los animales realmente pueden hablar como los humanos. Además, volveremos a escuchar los temas musicales clásicos y otras piezas nuevas, algunas interpretadas por Beyoncé, quien se suma al espectacular reparto de voces en su versión original.

Para los aficionados al cine de terror y suspense siguen llegando a los cines interesantes propuestas. Esta semana es el turno de ‘Bosque maldito’, opera prima en el largometraje del director y guionista irlandés Lee Cronin que tras su paso por Sundance logró el Premio a la Mejor Película en el Festival de Cine Fantástico de Bilbao. En la película, en un intento de dejar atrás su difícil pasado, Sarah O’Neill comienza una nueva vida junto a su hijo Chris a las afueras de un pueblo de leñadores. En las profundidades del bosque colindante con su nueva casa, encuentran un misterioso “agujero en la tierra”. A partir de ese momento, la actitud del niño cambiará totalmente y Sarah luchará por descubrir a qué se debe su extraño comportamiento.

También llega a los cines el conmovedor drama bélico basado en hechos reales ‘Ayla, la hija de la guerra’, candidata por Turquía al Óscar a la Mejor Película de habla no inglesa en la edición 2018 de los Premios de la Academia. Con una recaudación de récord de más de 12 millones de dólares en su país, se trata del segundo largometraje del director Can Ulkay quien ha continuado con éxito su carrera cinematográfica y en la actualidad culmina su quinto trabajo, ‘Dumlupinar: Vatan Sag Olsun’, también de corte histórico. En ‘Ayla’ nos traslada al año 1950, comienzos de la Guerra de Corea, cuando en pleno campo de batalla el sargento turco Süleyman encuentra a una niña al borde de la muerte y arriesga su propia vida para salvarla. El verdadero Süleyman Dilbirligi, quien fallecía en diciembre de 2017 a los 91 años de edad, realizó un cameo en la película, y aparece al final de la cinta leyendo un periódico.

Ciclo de Cine de Tim Burton

Multicines Tenerife, complejo multisalas ubicado en el Centro Comercial Alcampo de La Laguna, ofrece todos estrenos y otras propuestas. Así, como sede oficial del Aula de Cine de la Universidad de La Laguna, este mes de julio acoge un ciclo de proyecciones y charlas dedicado al cineasta de culto Tim Burton. Tras las sesiones brindadas a la hilarante comedia de ciencia ficción ‘Mars Attacks!’ (1996) y al biopic ‘Ed Wood’ (1994), el próximo miércoles día 24 es el turno de ‘Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet’ (2007), adaptación al cine del musical homónimo, y finalizará el día 31 con ‘Big Fish’ (2003), basada en la novela de Daniel Wallace.

Toda la programación y horarios se pueden consultar en la web www.multicinestenerife.com o en la taquilla del propio cine.