Juan Ramón Martín: “Mi objetivo principal es unir a este pueblo y ya hemos dado pasos”

Profesor de Geografía e Historia en Secundaria, casado, con un hijo de 12 años y una hija de 9, Juan Ramón Martín alcanza el bastón de mando en su pueblo natal, Arafo, con 40 años, después de ocho años junto a José Juan Lemes, que le ha dejado libre el camino a renunciar a presentarse a las pasadas elecciones, en donde la Agrupación Independiente de Arafo, coaligada con Coalición Canaria, volvió a repetir mayoría absoluta, otra vez con siete concejales sobre trece. Al igual que su predecesor, Martín, afirma que su compromiso “no irá más allá de ocho años”, aunque matiza que “no quiero decir con esto que ya de por hecho que dentro de cuatro años vuelva a ganar las elecciones”.

-¿De quién fue la idea de crear la Agrupación Independiente de Arafo tras la salida del Partido Popular?

“Yo creo que ese tema ya está bastante hablado. Entonces, tras la ruptura con el PP decidimos que era interesante crear un partido que defendiera el municipio, en un proyecto que cupieran todas las ideas siempre y cuando estuvieran como objetivo la defensa de Arafo. Una idea en común donde me siento muy cómodo, un partido local e independiente, sin ataduras”.

-Independiente, pero ustedes se unieron a Coalición Canaria.

“Podremos estar en Coalición Canaria, efectivamente. Hemos llegado a un acuerdo electoral con ellos, y en especial con Carlos Alonso, donde estamos cómodos, pero tengo que dejar claro, como presidente de la Agrupación Independiente de Arafo, que somos independientes y que tenemos un marco geográfico muy determinado que es Arafo”.

-Es evidente que ustedes apuestan por Carlos Alonso como presidente del Cabildo.

“Carlos Alonso es y debe ser el presidente del Cabildo de Tenerife porque es el mejor que puede defender los intereses de la Isla y es el que tiene los problemas de Tenerife en la cabeza. Es la persona más idónea para seguir dirigiendo la Isla”.

-En ese acuerdo usted no colocó a ningún militante de CC en la lista electoral, ni tampoco a ningún miembro del anterior gobierno municipal. ¿A qué se debió tan drástico cambio?

“Con respecto a CC no había ningún acuerdo establecido para eso. El cambiar la lista electoral se debió a que pensamos que esta era una nueva etapa, un nuevo capítulo dentro del mismo libro de la AiA. Aquí no se debe restar sino sumar gente al nuevo proyecto, eso es lo que ha pasado”.

-¿Cómo va a ser su trato con la oposición?

“Yo tengo un gran objetivo, unir a este pueblo. En estas escasas dos semanas y media de mandato ya ha habido gestos, como ha sido que ya hemos comenzado a hablar con la oposición del borrador del Presupuesto de 2020 y no dejarlo para final de año. Hemos empezado a hablar los trece concejales, donde diez son nuevos. Y vamos a cambiar el reglamento, como la junta de portavoces que se va a crear en busca del mayor consenso”.

-Lemes, que fue secretario de Domingo Calzadilla durante 15 años, dijo que quería romper con el pasado. ¿Va a hacer usted lo mismo con Lemes?

“No. Domingo Calzadilla como alcalde hizo muchas cosas buenas de las cuáles yo quiero aprender y repetir. Me quedo con lo bueno de Domingo y de Lemes. No quiero romper con el pasado, pero descartaré aquello que no fue tan bueno de esas etapas”.

-Se habla mucho en estos días de los sueldos de alcaldes y concejales. ¿Se lo han subido ustedes?

“Vamos a cobrar exactamente lo mismo que en el anterior mandato, aunque hay un concejal más en dedicación parcial y se aprobó sin votos en contra, porque han entendido que venimos a trabajar por el bien del municipio”.

-Arafo ha rebajado considerablemente la deuda, pero sigue siendo uno de los municipios más endeudados.

“Arafo sigue en un plan de ajuste hasta el 2022 y lógicamente la situación económica no es idílica, pero debemos seguir con la misma línea de austeridad. Somos más solventes, pero tenemos que seguir pagando la cuotas de la hipoteca hasta el 2022”.