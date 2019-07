‘La Sirenita’ desata la polémica al ser elegida una actriz negra como la próxima Ariel

Halle Bailey ha sido el fichaje estrella para ser Ariel en La Sirenita, y la cantante ha celebrado este nombramiento en sus redes sociales con este mensaje: “un sueño hecho realidad”. Pero, esto no ha sentado nada bien a muchos seguidores de la película, por lo que el mundo se ha dividido en: a favor de una sirenita negra y en contra de una sirenita negra. Y esto ha desatado la polémica en redes sociales con todo tipo de reacciones. Eso sí, más negativas que positivas.

LOS SEGUIDORES DE LA SIRENITA NO ESTÁN CONTENTOS CON LA ELECCIÓN

Los seguidores de la película de Disney, no entienden el porqué han cambiado la identidad del personaje y muchos de ellos han decidido no ir al cine cuando se estrene la película y además, han creado un hashtag en Twitter, #NotMyAriel para dar sus opiniones sobre esta nueva Ariel negra que veremos próximamente en todos los cines.

En este hashtag se ha llegado a encontrar argumentos donde se ha señalado que Disney ha forzado la inclusión al poner a esta joven afroamericana a interpretar a un personaje que en la película original es de piel clara y pelirroja.

Además, muchos de los internautas han querido hacer una lista de actrices que hubieran quedado mejor en pantalla que Bailey ya que siguen el mismo prototipo de La Sirenita de 1990. Sophie Turner, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen o la actriz Sophia Lillis, serián algunas candidatas para interpretar a la famosa sirena pelirroja.

Eso sí, con esta lista de actrices blancas con ojos claros y con el pelo rubio o castaño, han querido decir que “no es racismo, es nostalgia por ver a una Sirenita lo más parecida a la real”.

Aunque esta decisión de Disney haya levantado tantas ampollas, la decisión de que Ariel sea una persona negra es un paso adelante en la creación de personajes de animación diversos para que los más pequeños vean a través de sus películas favoritas, que hay personas diferentes a ellos. Con Bailey es la primera vez que The Walt Disney Company ha querido abrir su elenco de actores y actrices dando lugar al abandono del whitewashing, práctica de reparto en la que actores blancos figuran en papeles de personajes históricamente no blancos. Pero, Bailey no ha sido ni la primera ni la única que recibirá estas críticas. La actriz Zendaya fue también criticada por ser fichada e interpetar a Mary Jane de Spiderman.