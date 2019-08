El IES Galeón propone ordenadores de 600 euros y uniforme para los alumnos

Ordenadores portátiles de 600 euros y uniforme, que correrían a cargo de los padres, son dos de las propuestas que ha realizado el consejo escolar de un instituto público de Adeje para sus alumnos de la ESO, dentro del proyecto Brújula 2.0.

Un grupo de padres y madres, ante lo que consideran “una medida desproporcionada”, presentaron a principios de agosto una reclamación ante la Consejería de Educación, que han trasladado al Diputado del Común, que todavía no ha sido admitida a trámite al no poder contrastar aún la información con el IES Galeón y la consejería.

Se trata, manifiesta una de las madres que firma la reclamación, de una medida particular de este instituto, porque “en el otro del municipio no se exige ni uniforme ni ordenador portátil, manteniendo las tablets para libros electrónicos que son mucho más baratas que un portátil”.

Además, en la reclamación se informa de que “aunque el instituto disponga de un stock de ordenadores para aquellos que no dispongan de solvencia económica, solo podrían utilizarlos en horario lectivo, sin poder llevárselos a sus casas, como sí harían los que los adquirieran en propiedad”.

Los ordenadores para Primero y Segundo de la ESO cuestan 580 y 560 euros, con seguro incluido -que no cubre hurto- y solo se pueden adquirir a través de la empresa que ha suscrito el contrato con el IES Galeón, y no de manera particular, “cuando se podrían conseguir a menor precio”, se afirma en la reclamación ante el Diputado del Común.