Fuencaliente y El Pinar, al igual que Hermigua, sin policías locales

Hermigua, en La Gomera, no es el único municipio de Canarias sin policía local. Ese triste récord lo comparte, al menos en la provincia tinerfeña, con Fuencaliente, en La Palma, y con El Pinar, en El Hierro.

En concreto, Hermigua no dispone de agentes por no cubrir las dos plazas que recoge su RPT tras la jubilación de los dos últimos policías, hace siete y un año y medio, respectivamente. Al menos, en cuanto a seguridad, Hermigua puede argumentar que tiene en su municipio un puesto de la Guardia Civil, algo que no ocurre, precisamente, con Fuencaliente y El Pinar, que tienen que depender en sus casos de los cuarteles de Los Llanos de Aridane y Valverde.

Se da la curiosa circunstancia de que El Pinar (1.800 habitantes) no solo no cuenta con policías locales, sino que nunca los ha tenido, desde que en septiembre de 2007 se constituyera como ayuntamiento, el tercero de El Hierro y el 88 de Canarias. Además, desde el Gobierno local se comunica que no está entre sus prioridades, ahora mismo, crear esa plaza o plazas de policías locales.

Fuencaliente, con apenas 1.200 habitantes, sí ha tenido hasta hace unos años policías locales, aunque la plaza no fuera por ley y se cubriera con un auxiliar de Policía. Sin embargo, la jubilación, hace casi cuatro años, del último agente no se ha cubierto y, según denunció Sí se puede en su día, no se cubrió la plaza por el incremento de costes que suponía para el Consistorio (6.000 euros más al año) pasar de la categoría de auxiliar a la de agente, por obligación legal.

Desde el Ayuntamiento señalan que estudian crear la plaza de policía, aunque advierten de que no están obligados por ley a contar con agentes locales.