El futuro de Correos en El Puertito, pendiente del pago del alquiler

El alcalde de Güímar, Airam Puerta, se reunirá hoy con representantes de Correos para tratar la continuidad de la oficina de esta entidad en El Puertito, puesta en duda por la negativa del regidor a prorrogar el pago del alquiler, debido a informes negativos de Secretaría e Intervención, según relató Puerta.

Al recordarle que el alquiler del local -unos 300 euros- lo viene abonando el Ayuntamiento desde 1995 y que los contratos han sido firmados previamente por otros alcaldes como los socialistas Rigoberto González o Rafael Yanes, Puerta respondió que “lo que hicieran otros no lo sé, pero ahora los técnicos me han dicho que no tenemos competencia para pagar ese alquiler” añadiendo que “Correos está haciendo el trabajo que hacen otras empresas y a estas no se les paga el alquiler”. Además, ha insistido en que “estoy aquí para cumplir con la legalidad, no para levantar reparos”, en clara alusión a su antecesora Luisa Castro, quien, por otra parte, indica que “Puerta parece más un técnico que un alcalde”. Correos ha informado de que, si el Ayuntamiento deja de hacerse cargo del alquiler del local, la oficina de El Puertito cerrará.