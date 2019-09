El Socorro ya vive la romería más antigua de Canarias

La singular Bajada de la Virgen de El Socorro, considerada la romería más antigua de Canarias, ya está en marcha. Se espera que unas 60.000 personas puedan darse cita hoy en esta peregrinación religiosa y festiva, porque son muchos los no creyentes que también participan en esta fecha, una jornada festiva, donde la devoción compite con la diversión, y en todo caso se entrelazan para convertir a la Bajada, desde las siete de la mañana, que sale la Virgen de la iglesia de San Pedro, hasta las once y media, que llega a la ermita de El Socorro, en una explosión de alegría donde se dan cita jóvenes y mayores, güimareros y no güimareros.

A primera hora de la mañana se congregaron numerosos fieles para acompañar a la Virgen del Socorro