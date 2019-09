Güímar paraliza las obras en una finca del Cabildo por “no tener licencia”

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Güímar ordenó ayer tarde parar las obras que una empresa, supuestamente contratada por el Cabildo, había comenzado a hacer en la denominada Finca del Estado, propiedad de la Corporación insular, que sirve de vivero de aguacates y mangas.

El alcalde güimarero Airam Puerta desconocía ayer si era el Cabildo quien había ordenado las obras, aún reconociendo que el muro que tiró la pala mecánica contratada delimita la propiedad ubicada en plena zona considerada Bien de Interés Cultural (BIC). Se halla justo al lado del denominado muro de los peregrinos que mandó a construir hace poco más de un año la exalcaldesa popular Carmen Luisa Castro, que fue multada por realizar la obra sin permiso. La multa -casi simbólica- le llegó desde Patrimonio insular, que entonces llevaba la socialista Josefa Mesa, hoy alcaldesa de Guía de Isora.

Denuncia del PP

Precisamente, Luisa Castro criticó ayer esas obras recordando que “Patrimonio nos multó por no pedir permiso para hacer en una zona BIC un banco para los peregrinos y ahora el Cabildo sí puede tirar un muro sin licencia municipal”.

Castro insistió entonces en que no había cometido ninguna ilegalidad dado que se solía actuar de ese modo y “es nuestra competencia mantener el camino para garantizar la seguridad de los peregrinos”. Es más, Castro, no entiende que “el camino desde San Pedro Abajo hasta el puente de la montaña, que está asfaltado, sea BIC”, e invita al Cabildo a proteger el Malpaís y el volcán “cuando lo suben y bajan durante la fiesta de El Socorro”.

David Román, concejal del Partido Popular, reconocía ayer que esas obras “fueron comunicadas a la concejal responsable y a la oficina de Urbanismo del Ayuntamiento”, tras lo cual se procedió a enviar a la Policía Local y a paralizar la intervención de la pala que para entonces ya había tirado abajo todo el muro, quedando al descubierto las plantaciones de la finca.

El alcalde, Airam Puerta, reconoció que una entidad jurídica (empresa) solicitó hace una semana hacer unos trabajos en la Finca del Estado, admitiendo que “comenzaron los trabajos sin esperar a obtener la licencia, que además, por estar donde está, necesita un informe sectorial”.

“Ante esta situación -prosigue el alcalde- ayer se decidió ordenar el cese inmediato de las obras que se venían realizando”. Puerta insistió en que desconoce si la empresa del derribo estaba contratada o no por el Cabildo, propietario de la finca.

El alcalde de Güímar, Airam Puerta, se reunirá hoy con representantes de Correos para tratar la continuidad de la oficina de esta entidad en El Puertito, puesta en duda por la negativa del regidor a prorrogar el pago del alquiler, debido a informes negativos de Secretaría e Intervención, según relató Puerta.

Al recordarle que el alquiler del local -unos 300 euros- lo viene abonando el Ayuntamiento desde 1995 y que los contratos han sido firmados previamente por otros alcaldes como los socialistas Rigoberto González o Rafael Yanes, Puerta respondió que “lo que hicieran otros no lo sé, pero ahora los técnicos me han dicho que no tenemos competencia para pagar ese alquiler” añadiendo que “Correos está haciendo el trabajo que hacen otras empresas y a estas no se les paga el alquiler”. Además, ha insistido en que “estoy aquí para cumplir con la legalidad, no para levantar reparos”, en clara alusión a su antecesora Luisa Castro, quien, por otra parte, indica que “Puerta parece más un técnico que un alcalde”. Correos ha informado de que, si el Ayuntamiento deja de hacerse cargo del alquiler del local, la oficina de El Puertito cerrará.