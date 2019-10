Sebastián Martín: “No hemos recibido un euro del 9% de compensación de los parques eólicos”

Sebastián Martín es el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Costas, Policía Local y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arico. Tras dejar Sí se puede fundó Primero Arico y las dos actas de concejales -él y Javier García- le han servido para firmar un pacto de Gobierno con el PSOE liderado por Olivia Delgado, que sacó 5 concejales en las elecciones del 26 de mayo, para convertirse en alcaldesa. Buscar la estabilidad en un Ayuntamiento inestable desde hace varios mandatos es una obsesión para Sebastián Martín.

-Estrena usted, junto a su compañero Javier García, responsabilidad de Gobierno y lo hace con áreas muy importantes como Urbanismo y Hacienda ¿Han salido ganando en ese reparto con el PSOE?

“Nosotros hemos querido asumir áreas de gestión y nos hemos echado sobre nuestras espaldas una enorme responsabilidad. Se buscaron los perfiles necesarios, y así se hizo el pacto con los socialistas, anteponiendo el municipio a los interese políticos o personales. Asimismo, el reto de poner orden en el municipio, asumiendo las áreas de Urbanismo, Economía o Seguridad, por ejemplo, pero siempre diferenciando que nuestra visión se centra en el municipalismo y ahí coincidimos con el PSOE”.

–¿Ve usted bien que el Gobierno de Canarias quiera ahora el 52% en lugar del 48% del reparto del medio punto del IGIC que se va a aumentar?

“Ningún ayuntamiento va a estar de acuerdo en que le retraigan ingresos. No sabemos lo que va a pasar, pero ya la Fecam ha dicho que no está de acuerdo en ese reparto, y en todo caso hay que buscar un consenso. Como partido municipalista Primero Arico no está de acuerdo y menos cuando no hemos visto un euro de compensación por los parques eólicos, cuando somos el municipio con más parques eólicos de toda Canarias”.

-¿Cómo que no han visto un euro de los parques eólicos?

“Cuando digo que no hemos visto un euro de los parques eólicos no me refiero al aval, sino a ese convenio suscrito por los parques con los ayuntamientos que recoge que debe abonar el 9% de la producción eólica, algo que sí se está haciendo en Gran Canaria y que no se ha hecho en Arico. Es una reivindicación histórica que nosotros no nos cansaremos de defender, independientemente de los avales por licencia e impuestos que deben pagar como cualquier empresa, luego hay una compensación sobre el paisaje y medio ambiente de nuestro municipio. Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva”.

-¿Y ese 9% se paga a través de energía o de dinero?

“Hay distintas fórmulas, básicamente es el dinero, pero puede ser por compensación de servicios. Además, hemos hecho una propuesta de aumentar los impuestos a los parques eólicos, con los cambios en las ordenanzas fiscales y lo vamos a poner sobre la mesa”.

-Habla de compensación. Cuando se creó el PIRS, Arico recibía una peseta por kilo de basura. ¿A cómo está el kilo hoy?

“Pues está muy barato. Arico apenas percibe 700.000 euros al año de compensación por recibir la basura de toda la Isla de Tenerife. Nuestro compromiso es aumentar esa compensación y ya en el anterior mandato, desde la oposición, propusimos que se exigiera al Cabildo ese aumento, y ahora desde el Gobierno, con más razón”.

-Hablamos de parques eólicos, del vertedero insular, de fotovoltaicas. ¿Cómo es posible que Arico tenga tantos problemas económicos?

“Creo que ha faltado cierto consenso político desde el Ayuntamiento. Tenemos que olvidarnos de las diferencias ideológicas y hacer un frente común, Gobierno y oposición, para que Arico reciba la compensación justa por tener esos parques eólicos y el vertedero de toda la Isla, y parte de La Gomera y La Palma. Arico, además, tiene el mayor suelo agrícola de Tenerife y con todo eso somos un municipio estratégico, la arteria de la Isla, estando a la mitad de las dos grandes áreas metropolitanas. Debemos acabar con los personalismos. No podemos estar aquí viéndolas pasar y que no se nos preste atención”.

-Ha hecho ustedes una campaña de limpieza de toda la costa del municipio y proclaman la sostenibilidad. ¿Casa eso con tener un complejo hotelero de cuatro mil camas en Abades?

“Nosotros nos sentimos orgullosos, como Primero Arico, de ser la primera fuerza política de Canarias y de Arico que tuvo la valentía, la osadía y la responsabilidad de presentar alegaciones al proyecto del complejo hotelero. Creemos y defendemos un hotel, pero que sea sostenible, como pusimos en las alegaciones, con el consumo de alimentos kilómetro cero, que utilice energías renovables y que el circulo de la gestión del agua esté cerrado y no se vierta a la costa. También, alegamos que es insostenible un modelo hotelero con campos de golf , que gastan muchísima agua. Ahora mismo, por distintas razones, el proyecto no ha sido informado por el Ayuntamiento y se encuentra en la mesa del consejero regional de Transición Ecológica”.

-¿Y cómo está esa reivindicación de los terrenos en Las Cañadas del Teide?

“Fue una iniciativa que llevamos desde la oposición, pero que no está en el pacto de Gobierno. Es una reivindicación histórica, bien documentada, para que se modifiquen los deslindes, aunque ahora nuestra prioridad es atender, en el día a día, a todos los barrios del municipio. Este es el nacionalismo bueno”.