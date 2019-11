Alumnos de Los Cristianos llevan a la UE sus propuestas ambientales

Cuatro alumnos y tres profesores del Instituto de Los Cristianos han representado a España en el proyecto YES (siglas en inglés de Estrellas Amarillas Europeas), financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, en un encuentro celebrado en Croacia y en el que participaron, además de España y el país anfitrión, estudiantes de Italia, Portugal y Turquía.

Sandra Reyes, coordinadora del proyecto, explicó a este periódico que se debatieron medidas dirigidas a combatir el cambio climático y a fomentar la salud y el bienestar de los ciudadanos de la UE a través de la formación. Alumnos y profesores participaron en talleres sobre alimentación saludable y el intercambio de buenas prácticas. “La temática principal del proyecto está ligada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU, y en ese sentido se potencia la preparación de ciudadanos responsables, digitalmente eficientes, tolerantes, igualitarios, respetuosos y sostenibles”, manifestó Reyes.

Los alumnos del instituto sureño plantearon diversas medidas relacionadas con el deporte y los hábitos de vida saludable, incidiendo en sus consecuencias sobre la salud física y mental. Las conclusiones del encuentro se plasmarán en un libro electrónico.

“Cuando me propusieron participar en el proyecto no me lo podía creer. Para mí ha sido una oportunidad increíble, poder interactuar en inglés con más personas de mi edad de otras partes del mundo. No olvidaré nunca esta experiencia”, señaló Cristopher Marcial, uno de los alumnos participantes. Sus compañeras Paula Díaz, Gara Gasa y Lara Izquierdo subrayaron el “enriquecimiento personal, el aprendizaje entre iguales y la apertura de miras” entre las ventajas de la participación de iniciativas de intercambio como Erasmus+.

El IES Los Cristianos, donde cursan estudios 1.150 alumnos, es uno de los centros referentes del Sur por el número de acciones medioambientales que realiza. El instituto anunció el pasado 12 de septiembre la situación de emergencia climática en las instalaciones, lo que incluye el cumplimiento de casi una veintena de medidas, entre ellas, el ahorro de agua, la separación de residuos y evitar las botellas de agua de plástico, explicó Rafael Luis Suárez, director del instituto.